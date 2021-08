Live aus dem Vollschiff – Gaudenz Flury kann «trüeb und nass» selbst nicht mehr hören Der SRF-Meteorologe findet es am coolsten, «wenns hudelt und stürmt», aber nun steht auch er öfter im Regen als ihm lieb ist. Sascha Britsko

Gaudenz Flury muss allen immer erzählen, dass es regnen wird. Das frustriert auch ihn. Foto: Screenshot SRF Meteo

«Dä Tag vo morn isch schnell verzellt: Es isch trüeb und nass», sagt Gaudenz Flury in die Kamera, während er auf dem Dach des SRF-Gebäudes verregnet wird. Diesen Sommer musste der Meteorologe seine Sendungen einige Male mit diesen Worten anfangen. Jedenfalls mehr, als ihm lieb war.

Seit neun Jahren arbeitet Gaudenz Flury bei SRF. Zuerst nur fürs Radio, seit ein paar Jahren auch vor der Kamera. «Mein Wettergedächtnis ist zwar nicht so gut, aber so einen Sommer habe ich wirklich noch nie erlebt», sagt der Bündner aus Fällanden am Telefon und meint: Praktisch jeden Tag regnete es irgendwo in der Schweiz, reine Hitzetage haben im Juli gefehlt. «Das, was die Leute vom Sommer erwarten, also trockenes, warmes Wetter, gab es dieses Jahr nicht.» Und trotzdem, fügt Flury an, «erlebten wir den viertwärmsten Juni seit Messbeginn 1864».

Weiter nach der Werbung