«Los emol» – der BaZ-Podcast – Wenns am Samschtig 12 schloot Nach einem Jahr Unterbruch findet die Basler Herbstmesse wieder statt. Es ist die 550. gemäss den Annalen der Stadt. Und die Vorfreude ist riesig. Markus Wüest

Schaustellerin Ruth Häseli und der Messeglöckner Franz Baur. Foto: René Häfliger

Geisterbahn, Zuckerwatte und Putschauto. Was haben wir sie vermisst. Ein Jahr, in dem die Herbstmesse nicht stattfinden konnte: furchtbar. Aber am Samstag, 23. Oktober um 12 Uhr läutet das Mässglöckli und es geht wieder los.

Seit 1989 hält der ehemalige Primarlehrer und Radio-Mann Franz Baur im entscheidenden Moment oben in der Martinsturmstube das Mässglöckli in der Hand und bimmelt. Er erzählt uns im Podcast, wie er zu dieser grossen Ehre kam und was ihm die Herbstmesse bedeutet.

Ruth Häseli, neben Baur auch Gast in unserem Podcast, kann das akustische Startsignal von Franz Baur kaum erwarten. Sie ist Schaustellerin. Dass sich die Bahnen wieder bewegen, die Lämpli wieder leuchten und der Geruch von gebrannten Mandeln und feinem Magenbrot sich wieder verbreiten, hat für sie eine ganz besondere Bedeutung.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor.

