Podcast zum Schweizer Fussball – «Wenn Yakin schlau ist, akzeptiert er Xhaka so, wie er ist» Wie viele Chefs braucht das Nationalteam? Wie helfen Shaqiri und Co. Menschen aus Kosovo bei der Integration? Kann Italien froh sein, dass es Katar 2022 verpasst? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Die Schweiz hat die Weltmeisterschaft ohne Granit Xhaka erreicht. Jetzt meldet sich der Captain zurück und macht öffentlich klar, dass er sich weiterhin in der Rolle des absoluten Leaders sieht. In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts reden wir darüber, wie sich die beiden Alphatierchen Granit Xhaka und Murat Yakin verstehen werden.

Für Thomas Schifferle steht fest, dass die Schweiz «froh sein kann», dass sie jemanden wie Xhaka im Nationalteam hat: «Einen Spieler, der so ein Auftreten hat. Der so eine Überzeugung ausstrahlt und ohne Furcht aufs Feld tritt.» Gleichzeitig ist klar, dass auch Nationaltrainer Murat Yakin über ein grosses Selbstvertrauen und einen Führungsanspruch verfügt.

«Die beiden sind sich extrem ähnlich», sagt Schifferle und verweist auf die Spezialbehandlung, die Yakin einst als Spieler vom damaligen Basler Trainer Christian Gross erhalten hat: «So sollte er jetzt auch mit Xhaka umgehen. Wenn Yakin schlau ist, dann akzeptiert er Xhaka so, wie er ist.»

Bei der 1:2-Niederlage in England hat die Zusammenarbeit der beiden vorab in der ersten Halbzeit schon einmal einen guten Anfang genommen. Für Samuel Burgener war der Schweizer Auftritt auch ein Beweis dafür, «dass die Schweiz inzwischen zur erweiterten Weltspitze gehört».

Was wir weiter in der Folge besprechen: wie Spieler mit albanischen Nachnamen Migrantinnen und Migranten dabei helfen können, sich in der Schweiz heimischer zu fühlen. Warum die Schweizer U-21 nach Jahren der Erfolgslosigkeit zum zweiten Mal in Serie eine EM-Endrunde erreichen könnte. Und ob Italien eigentlich froh sein kann, dass es die Weltmeisterschaft in Katar elegant auslässt.

Wann welches Thema besprochen wird

02:23 Das Schweizer Nationalteam

28:06 Die Schweiz und Kosovo

42:05 Schweizer U-21 vor EM-Qualifikation

46:55 WM in Katar ohne Italien

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

