«Wenn wir uns öffentlich streiten, kommen wir nicht ans Ziel»

Noch im letzten März, bei den kantonalen Wahlen, befand sich die SP Baselland auf der Siegerstrasse: Sie zog mit Kathrin Schweizer in die Regierung ein, aus der sie vier Jahre zuvor gefallen war. Zudem löste sie bei den Landratswahlen die SVP als Partei mit dem grössten Wähleranteil ab. Gestern hingegen gab es bei den Sozialdemokraten lange Gesichter statt Jubel: Ihr Kandidat um den Einzug in den Ständerat, Eric Nussbaumer, hatte gegen seine Konkurrentin aus dem grünen Lager, Maya Graf, den Kürzeren gezogen. Und nicht die SP, sondern die SVP machte im Kanton am meisten Stimmen.