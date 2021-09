Baselbieter Ex-FDP-Präsident für Juso-Initiative – «Wenn wir so weitermachen, stirbt unsere Wirtschaft ab» Paul Hofer unterstützt die 99-Prozent-Initiative, wonach künftig Kapitaleinkommen höher besteuert werden sollen. Er widerspricht seiner Partei, welche das Ende des Schweizer Wohlstands befürchtet. Leif Simonsen

Plädiert als Freisinniger für flachere Vermögensverteilungen: Paul Hofer. Foto: Nicole Pont

Der Oberwiler Paul Hofer präsidierte die FDP Baselland während eineinhalb Jahren, bis er Ende 2018 den Rücktritt gab. Der 74-jährige Unternehmer hat es seiner Partei nicht immer leicht gemacht. So schmiss er das Parteipräsidium etwa ohne Vorankündigung hin. Und in der Öffentlichkeit sagte er immer, was er dachte – ohne mit der Partei Rücksprache zu nehmen.

Er interpretiert den Begriff «Liberaler» dahingehend, dass jeder seine Meinung kundtun darf. So auch bei der 99-Prozent-Initiative, bei welcher er mit seiner Meinung bei der FDP ziemlich allein dasteht – und sich mit seiner Haltung nicht viele Freunde machen dürfte.