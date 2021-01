Die Maske wird noch länger bleiben: Menschen in Zürich.

Mit der Zulassung für den Moderna-Impfstoff nimmt die Immunisierung der Schweizer Bevölkerung langsam Fahrt auf. Wann sind wir so weit, dass deswegen die Massnahmen gelockert werden können?

Ja, in der Tat. Aber wir haben nach wie vor zu hohe Fallzahlen. Im ersten Quartal können wir diese mit der Impfung sicher nicht senken. Dafür haben wir zu wenige Impfdosen. Die Massnahmen dürfen deshalb in den kommenden Monaten nicht gelockert werden. Im Gegenteil, sie sollten strenger werden, um die Fallzahlen möglichst rasch deutlich zu senken. Erst recht mit den neuen Virusvarianten, die sich verbreiten werden.

Ja, wenn wir den Hauptteil dieser Risikopersonen geimpft haben, ist das sicher sehr gut. Das wird im ersten Quartal nicht ganz gelingen. Und selbst dann werden die Fallzahlen nicht sinken. Bei vielen Ansteckungen von unter 65-Jährigen wird es auch in dieser Altersgruppe viele Hospitalisationen geben. Wenn wir es jetzt jedoch gut machen, die Ansteckungen deutlich senken, weitere Impfstoffe zulassen, impfen und zusammenarbeiten, dann können wir wahrscheinlich ab der zweiten Jahreshälfte mit Lockern beginnen, vielleicht etwas früher.

Christoph Berger ist Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) und Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital Zürich.

Eigentlich schon. Allerdings sind schwere Verläufe bei Nicht-Risikopersonen zwar selten, bei hohen Fallzahlen könnten sie dennoch ins Gewicht fallen. Aber ich will nicht schwarzmalen. Es muss sich jetzt vor allem noch zeigen, welchen Einfluss die mRNA-Impfstoffe auf die Übertragung des Virus haben. Erst wenn wir sehen, dass Geimpfte deutlich weniger ansteckend sind, wäre es möglich, die Viruszirkulation mit einer geänderten Impfstrategie zu bremsen. Dann gelänge es uns, definitiv von den Corona-Massnahmen wegzukommen. Das ist ein Plan, ob es so weit kommen wird, wissen wir nicht. Falls die Impfung Ansteckungen nicht verhindern kann, müssen wir schauen, wie wir das Virus auf anderem Weg zurückdrängen können.

Bis jetzt ist das Unterbrechen der Viruszirkulation nicht das Ziel der Impfstrategie. Wenn wir mehr wissen, werden wir eine Zwischenanalyse machen. Es gilt dann zu klären, wie wir vorgehen wollen und wie viele Menschen für eine Herdenimmunität geimpft werden müssen. So weit ist es aber noch nicht. Jetzt ist die Phase, schwere Krankheitsfälle zu verhindern.

Dass der Impfstoff tatsächlich Ansteckungen verhindert, ist immerhin plausibel. Was wäre bei diesem Wunschszenario der Zeithorizont für die Lockerung von Massnahmen?

Das hängt insbesondere davon ab, wie schnell die Kantone die Impfstrategie umsetzen und wie viele Menschen sich impfen lassen. Ich denke, dass wir im April so weit sind. Wir haben für die Schweiz rund 10 Millionen Dosen mRNA-Impfstoffe bestellt, genug für 5 Millionen Personen – das sind deutlich mehr, als es Risikopatienten gibt

Wie gesagt, es kommt auf die Fallzahlen an. Je tiefer, desto mehr kann gelockert werden. In den ersten Monaten dürfen wir jedoch auf keinen Fall lockern, sondern wir müssen im Gegenteil verschärfen. Sonst machen wir den Effekt des Impfens wieder kaputt.

Zuerst dauert es jetzt drei Monate, bis die Risikopersonen und ihre nahen Kontakte geimpft sind. Das sind rund zwei Millionen Menschen. Wenn dann mehr Viren zirkulieren, werden mehr von den Ungeimpften angesteckt. Zudem kann auch bei einem sehr guten Schutz von über 90 Prozent noch jeder zehnte Geimpfte angesteckt werden. Wenn die Massnahmen gelockert werden und die Ansteckungen in der Bevölkerung hochschnellen – sich vielleicht sogar vervielfachen –, dann wird die Zahl der schweren Verläufe auch trotz Impfung plötzlich sehr hoch sein.

Bei der Zulassungsstudie von Pfizer/Biontech ist der Impfschutz bei Hochbetagten noch nicht sehr gut belegt. Er könnte auch erheblich schlechter sein, als jetzt erwartet wird.

Das stimmt. Die Studie war zwar sehr gross mit über 40’000 Teilnehmern. Doch bei den Hochbetagten wurden im untersuchten Zeitraum nur ein paar wenige Personen in der Placebogruppe angesteckt. Bei der Moderna-Studie hat es aber mehr in dieser Altersgruppe. In der Placebogruppe haben sich 30 angesteckt, bei den Geimpften war es eine Person.