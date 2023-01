GLP-Präsident im Interview – «Wenn wir diese zwei Ziele erreichen, wollen wir in den Bundesrat» Jürg Grossen will seine Grünliberalen auf eine neue Ebene führen. Dem Bundesrat stellt er ein schlechtes Zeugnis aus und die Schweiz sieht er im EWR. Christoph Hämmann

«Auf Stufe Bundesrat ist aus meiner Sicht zuletzt vieles schiefgelaufen»: Jürg Grossen beim Interview in seiner Firma in Frutigen. Foto: Christian Pfander

Die Grünliberalen reiten auf einer Erfolgswelle. In vielen Kantonen können sie zulegen. Jetzt wollen sie auch in den Ständerat. Allen voran Parteipräsident Jürg Grossen. «Im Kanton Bern haben wir momentan eine SVP- und eine SP-Vertretung – zwei Parteien, die regelmässig zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, unser Land vorwärtszuführen. Es braucht Leute, die auf die Zukunft fokussieren und Kompromisse schmieden können, nicht Verhinderungspolitik von links oder rechts.»