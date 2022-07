Stolperfallen auf Basler Trottoirs – Wenn wild deponierte Trottinette zur Gefahr werden Die Flut an E-Trottinetten ist für Menschen mit Sehbehinderung eine grosse Belastung. Weil die Kleinfahrzeuge oft wild abgestellt werden, bilden sie unvorhersehbare Barrieren. Isabelle Thommen

Wild abgestellte E-Trottinette können für Personen mit Sehbehinderung zur Gefahr werden. Foto: Pino Covino

Sie gehören mittlerweile zum Basler Stadtbild. Den Baslerinnen und Baslern sind sie längst ein Dorn im Auge. Doch es sind die Menschen, die nichts sehen können, für die die wahllos abgestellten Kleinfahrzeuge die grösste Schwierigkeit darstellen. «Es gibt ein Problem und wir haben Rückmeldungen», sagt Georg Mattmüller, Geschäftsführer des Behindertenforums in Basel. Am meisten betroffen davon sind Menschen mit Sehbehinderungen. «Sie haben sich deswegen schnell gesamtschweizerisch organisiert.» Denn die wild deponierten E-Trottinette auf Gehwegen sind nicht nur in Basel ein Hindernis.