Leitartikel zu Bankenskandalen – Wenn Vincenz freigesprochen wird, wird die Schweiz international zum Gespött

Spektakel verspricht er schon, der mit Spannung erwartete Monsterprozess gegen Pierin Vincenz, seinen Berater Beat Stocker und fünf Nebenangeklagte, der am Dienstag endlich startet. Der «Blick» hat die Liste der Nachtclubbesuche, die Vincenz über die Spesen abrechnete, bereits zu einem interaktiven Establishment-Führer umgebaut. Für Sex and Crime ist also gesorgt. Aber hat der Prozess, so wie der Swissair-Prozess, auch Auswirkungen über die direkt Betroffenen und die Neugierde des Publikums hinaus?