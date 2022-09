Studie zu Kippunkten beim Klima – Amazonas, Arktis, Regenwald – wann kommt es zum Kollaps? Wie viel Erwärmung Ökosysteme vertragen, bevor sie kippen, damit haben sich Forscher beschäftigt. Beim Meereis gibt es Hoffnung, beim Golfstrom sind sie pessimistisch. Doch was taugen die Klimamodelle? Benjamin von Brackel

Diese fadengerade Strasse durch den Amazonas-Regenwald bei Vila Nova Samuel in Brasilien zeigt die ganze Misere: Intakter Wald rechts, im grossen Stil abgebrannt für Weiden und Äcker links. Foto: Keystone

Wer schlechte Laune verbreiten will, muss nur den Begriff «Kipppunkte» fallen lassen. Erwärmt sich die Welt über gewisse Schwellen hinaus, könnte das in Teilen des Erdsystems einen sich selbst verstärkenden Prozess anstossen, der dazu führt, dass das jeweilige System unumkehrbar in einen ganz neuen Zustand kippt – mit drastischen Folgen.

Ab einer gewissen Temperatur etwa schmilzt das kilometerdicke Grönlandeis so stark ab, dass sein höchster Punkt immer tiefer zu liegen kommt und so in immer wärmere Bereiche gelangt, wo das Eis dann noch schneller schmilzt. Wenn der gesamte grönländische Eisschild diesem Prozess zum Opfer fällt, würde sich der Meeresspiegel im Laufe von Jahrtausenden um sieben Meter heben.

Kipppunkten haftet etwas gleichermassen Erschreckendes wie Nebulöses an. Der Weltklimarat IPCC hat 15 mögliche Kandidaten aufgelistet. Wann und ob es tatsächlich zu abrupten Systemwechseln kommen könnte, liess er aber offen. Eine Übersichtsstudie im Fachjournal «Science» wird nun konkreter. Nach Auswertung von mehr als 200 Studien haben die Autorinnen und Autoren um den Klimaforscher David Armstrong McKay von der britischen Universität Exeter eine Analyse von neun globalen und sieben regionalen Kipppunkten vorgelegt. Sie schätzen darin ab, ab welcher Erwärmung mit dem Überschreiten des jeweiligen Kipppunkts zu rechnen ist.

«Es fehlt noch an robustem Wissen.» Thomas Stocker, Klimaforscher Universität Bern

Viele der Einschätzungen sind mit grossen Unsicherheiten verbunden. Dass der Weltklimabericht keine möglichen Temperaturschwellen für Kipppunkte angibt, hat seinen Grund. «Es ist wichtig, Kipppunkte zu verstehen im Hinblick auf das Klimasystem der Vergangenheit und auf mögliche Gefahren in der Zukunft», sagt der Klimaforscher Thomas Stocker von der Universität Bern, der nicht an der aktuellen Studie beteiligt war. «Es fehlt aber noch an robustem Wissen.»

Arktisches Meer gilt nicht mehr als Kippsystem

Die Autoren der neuen Studie versuchen sich jetzt dennoch an einer möglichst umfassenden Risikoanalyse. Zuletzt haben Klimaforscherinnen und Klimaforscher so einen Versuch im Jahr 2008 unternommen, allerdings gab es damals weniger Beobachtungsdaten, auch die Klimamodelle waren nicht so ausgereift. Manche Kipppunkte aus der alten Studie finden sich deshalb nicht mehr in der neuen – wie das arktische Meereis. Zwar ist es so, dass mit der schrumpfenden Eisfläche die dunkle Ozeanfläche wächst, die die Sonnenstrahlen viel stärker absorbiert als das reflektierende Eis. Das beschleunigt das Schmelzen. Diese Rückkopplung sei aber nicht so stark, dass über eine gewisse Schwelle hinaus der Eisverlust gar nicht mehr aufzuhalten sei, schreiben die Forscher.

Andererseits identifiziert das Team um McKay sechs neue Kipppunkte und senkt einige Temperaturschwellen, von denen an erste Kipppunkte in den Bereich des Möglichen gelangen. «Was uns am meisten Sorge bereitet: Wir betreten die Gefahrenzone, in der wir Kipppunkte überschreiten, schon auf einer Erwärmungsstufe, die niedriger liegt, als wir früher gedacht haben», sagt Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Mitautor der Studie.

Klimaforscher sind besorgt: Der antarktische Thwaites Gletscher droht wegen des Klimawandels zu kollabieren. Foto: Keystone

Bereits heute sei die globale Erwärmung so weit fortgeschritten, dass der untere mögliche Eintrittsbereich von fünf Kipppunkten erreicht sei. Das gilt etwa für die Eisschilde der Westantarktis (1 bis 3 Grad Celsius) und Grönlands (0,8 bis 3 Grad Celsius): Für Teile dieser beiden Systeme könnte der Kipppunkt schon heute überschritten sein, argumentierten bereits frühere Studien. Aber auch tropische Korallenriffe, Permafrostböden oder die Konvektionsströmung in der Labradorsee vor Grönland könnten laut der aktuellen Studie schon über ihren Kipppunkt hinaus sein.

Jenseits von 1,5 Grad gerät der Golfstrom in Gefahr

Ab einem Plus von 1,5 Grad Celsius würden erste Kipppunkte nicht mehr nur «möglich», sondern schon «wahrscheinlich», und zwar umso mehr, je näher sich die Welt den 2 Grad nähert, so die «Science»-Studie. Andere geraten zumindest in den Bereich des Möglichen, etwa ein Kollaps der Atlantischen Umwälzzirkulation, zu der der Golfstrom gehört, oder ein Absterben der borealen Nadelwälder am südlichen Rand sowie der Verlust von Berggletschern. «Schon heute nehmen die Risiken zu», sagt Rockström. «Jenseits der Schwelle von 1,5 Grad erhöhen sie sich aber sprunghaft.»

Thomas Stocker kritisiert an der «Science»-Studie vor allem, dass diese im Titel («Die Überschreitung von 1,5 Grad Celsius Erwärmung könnte zahlreiche Klima-Kipppunkte auslösen») den Anschein erwecke, dass nach Erreichen von 1,5 Grad Celsius «Schluss sei» – das sei aber nicht der Fall. Denn auch jenseits von 1,5 Grad Erwärmung ist noch viel zu retten, es ist keine harte Grenze zwischen «sicher» und «fatal». Solch eine Zuspitzung brauche es gar nicht, sagt Stocker, denn die immer extremeren Dürren, Hitzewellen und Überschwemmungen rund um die Welt würden die Dringlichkeit schon deutlich genug machen – ganz ohne Kipppunkte.

Die fortgeschrittene Erderwärmung kann das Ökosystem von Korallenriffen für immer zerstören: Tote Korallen bei der Insel Lizard des Great Barrier Reef in Australien. Foto: Keystone

Aber auch wegen der Kipppunkte wurde im Pariser Klimaabkommen das Ziel vereinbart, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, am besten sogar auf 1,5 Grad Celsius. Damit soll die Gefahrenzone gar nicht erst betreten werden. Bislang hat sich der Planet aber bereits um rund 1,2 Grad Celsius erwärmt. Beim derzeitigen Emissionstempo wäre das Budget für 1,5 Grad in weniger als zehn Jahren aufgebraucht.

Netto null heisst nicht: Alles ist gut Infos einblenden Der Weltklimarat IPCC zeigt auf, dass vermutlich das Klimaziel des Pariser Abkommens, eine Erderwärmung um 1,5 Grad zu verhindern, kaum mehr erreichbar ist. Wenn diese Grenze überschritten wird, lässt sich eine Korrektur nur erreichen, wenn wir kostspielig CO₂ aus der Atmosphäre entfernen. Je schneller wir reduzieren, desto weniger wird sich die Erde weiter erwärmen. Das heisst: Wenn wir das Ziel netto null CO₂ erreichen, dann steigt die Temperatur der Erdoberfläche zwar nicht mehr, aber sie sinkt auch nicht. Sie verharrt auf dem zu diesem Zeitpunkt erreichten Niveau. Je länger die 1,5-Grad-Grenze also überschritten ist, desto riesigere Mengen Treibhausgas sind aus der Atmosphäre zurückzunehmen. Ob wir fähig sind, solche Mengen aus der Atmosphäre zurückzunehmen, kann heute nicht abgeschätzt werden. (lae)

Ab 3,5 Grad Erwärmung könnte der Amazonas-Regenwald austrocknen

Doch selbst das 2-Grad-Ziel scheint nur noch schwer erreichbar zu sein – derzeit steuert die Weltgemeinschaft gemessen an den Politikmassnahmen und Reduktionszielen eine Erwärmung von 2 bis 3 Grad Celsius an. Schon bei 2 Grad Celsius könnten aber viele natürliche Kohlenstoffspeicher nicht mehr in der Lage sein, einen Teil des CO₂-Ausstosses zu kompensieren, also die Ozeane oder die Wälder.

Beim Mittel von 3,5 Grad Celsius verorten die Forscher den Kipppunkt des Amazonas-Regenwalds, der dann austrocknen und sich in eine Savanne verwandeln könnte. Ein Massensterben der borealen Nadelwälder im hohen Norden vom unteren Ausbreitungsrand her könnte etwa ab 4 Grad einsetzen, dann würde eine mit Gras bewachsene Steppe entstehen, während sich der Wald am nördlichen Ausbreitungsrand massiv ausdehnen könnte.

Ebenso könnten die Permafrostböden auf grosser Fläche kollabieren und die Atlantische Umwälzzirkulation abreissen. Ab einer Erwärmung von mehr als 5 Grad Celsius werde ein Kollaps des Eisschilds der Ostantarktis möglich – was nach Zehntausenden von Jahren zu einem Meeresspiegelanstieg von 55 Metern führen würde.

«Es kommt jetzt auf jedes Zehntelgrad Erwärmung an.» Thomas Stocker, Universität Bern

Allerdings sind solche Schätzungen für Extremszenarien erst recht mit grossen Unsicherheiten verbunden. Bislang gebe es noch zu wenige Studien zu möglichen Temperaturschwellen von Kipppunkten, sagt Thomas Stocker, was auch daran liege, dass es weiter an Beobachtungsdaten und höchstaufgelösten Klimamodellen mangle. Stocker schlägt deshalb einen IPCC-Sonderbericht zu Kipppunkten vor.

Was Stocker aber teilt, ist Rockströms Schlussfolgerung: «Es kommt jetzt auf jedes Zehntelgrad Erwärmung an.»



