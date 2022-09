Roger Federers Abschied – Wenn sogar Nadal Endzeitstimmung verbreitet Das Ende der Wettkampfkarriere von Roger Federer sorgt am Laver-Cup in London für emotionale Momente, auch unter den Spielern.

René Stauffer aus London

Zusammen gespielt, zusammen geweint: Roger Federer und Rafael Nadal teilen auch die Emotionen. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Schon am Morgen pilgerten erste Fans Richtung North Greenwich, in der «Jubilee Line» waren überall RF-Kappen und Kleider seines japanischen Ausrüsters zu sehen. Aber die Stimmung war gedrückt, viele Mundwinkel zeigten nach unten.

Der letzte Tag, an dem Roger Federer einen offiziellen Wettkampf bestritt, wurde zu einer emotionalen, traurigen und tränenreichen Angelegenheit. Bereits vor der Partie sah man weinende Fans, die von TV-Reporterinnen interviewt wurden. Mit Federer geht für viele ein wichtiger Lebensinhalt verloren, selbst für Menschen, die nie in seine Nähe gekommen sind. Überall sah man Leute mit selbstgemachten Plakaten wie: «Thank u, Roger.»

Schläge mit Zug und Präzision

Als Federer mit Rafael Nadal dann endlich loslegen konnte gegen die Amerikaner Frances Tiafoe und Jack Sock, hob sich die Stimmung markant in der 20’000 Zuschauer fassenden, ausverkauften 02-Arena. Und als klar wurde, dass Federer sich bei seinem Abschiedsmatch nicht zum Clown machen würde, kamen viele in den Partymodus. Federer bewegte sich zwar nicht gerade geschmeidig und wirkte rostig, doch seine Schläge hatten Zug und Präzision, angefangen beim Service, und seine Flugbälle bestachen.

Der 41-Jährige war es auch, der den ersten Satzball für sein Team verwertete, was diesem den Gewinn den ersten Durchgangs brachte. Auch in Satz 2 wurde er nicht gebreakt, im Gegensatz zu Tiafoe und Nadal. So kam es zum Tiebreak, das kurz nach Mitternacht in London ans Team World ging. Und auch das Match-Tiebreak ging an Sock/Tiafoe, die nach 2:13 Stunden und einem abgewehrten Matchball 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 gewannen, womit es nach dem ersten Tag 2:2 steht.

Der letzte Ballwechsel seiner Karriere: Federer und Nadal verlieren gegen Sock/Tiafoe. Video: SRF

Dann brachen alle Dämme, Federer weinte, wurde umarmt von allen Teamkollegen, während ihm die Zuschauer eine anhaltende Standing Ovation gaben. Es folgte eine Zeremonie auf dem Court samt Platzinterview mit Jim Courier, inzwischen war es weit nach Mitternacht in London.

«Glücklich, nicht traurig»: Federer über seinen letzten Auftritt. Video: SRF

Empfang wie ein Rockstar

Bereits vor dem Start des 5. Laver-Cup war es so richtig laut geworden, als Federer sich am frühen Nachmittag erstmals dem Publikum präsentierte. Die Spieler beider Teams liefen separat in die feierlich beleuchtete Halle. Die Prozedur wiederholte sich vor der Abendsession, und erneut erhielt der Hauptdarsteller einen Rockstar-Empfang, als er auf den schwarzen Court schritt, erst beide Hände in die Luft gestreckt und, so wirkte es zumindest, einen Kloss im Hals.

Frenetischer Empfang: Roger Federer beim Einlauf in die O2-Arena. Video: SRF

Bevor er beim letzten offiziellen Match zum Aufschlag schreiten konnte, stand aber noch das Einzel zwischen Andy Murray und Alex de Minaur an, und wie üblich verfolgten alle Teammitglieder in einer Loge hinter dem Schiedsrichter die Partie. Während sie sich in die Länge zog, begaben sich Federer/Nadal in den Teamraum, scherzten, assen etwas, aber wirkten doch so nervös wie Schülerinnen vor dem Klassenfez. Beim Laver-Cup gibt es kein Verstecken, (fast) alles wird gefilmt. Das Warten wurde für die zwei ehemaligen Rivalen zur Tortur. Zweieinhalb Stunden hatten Murray und De Minaur für zwei Sätze und ein Match-Tiebreak gebraucht, bevor der Australier gewann. Es wurde nach 22 Uhr Lokalzeit, bevor es für Federer/Nadal ernst galt.

Nadals hat die schwierigste Aufgabe

Dabei wird Federers letzter Match – der erste seit dem Wimbledon-Viertelfinal 2021 gegen Hubert Hurkacz – in seiner Karrierebilanz nicht einmal gross berücksichtigt werden, war es doch nur ein Doppel. Diese Statistik ist bei ihm weder relevant noch spannend, abgesehen vom Olympiagold neben Stan Wawrinka in Peking 2008. Und doch wurde es zu einem der wichtigsten, emotionalsten und meist beachteten Auftritte seiner Profikarriere, die auf der ATP-Tour 1998 in Gstaad ihren Anfang genommen hatte und ihm in 1526 Einzeln 1251 Siege brachte.

«Wenn wir über die Perfektion auf dem Tennisplatz sprechen, ist wahrscheinlich er es.» Rafael Nadal über Roger Federer

Sein Doppelpartner Rafael Nadal hatte sich schon am Abend zuvor mit ihm beschäftigen müssen, denn an ihm lag es, am offiziellen Galaabend im Somerset House in der Innenstadt den Schweizer den Gästen, unter denen sich auch Federers Eltern befanden, zu präsentieren. Der Spanier machte das souverän, obwohl er fand, dies sei die schwierigste Aufgabe des Abends. «Er ist einer der ikonischsten Spieler, die es je gegeben hat. Wenn wir über die Perfektion auf dem Tennisplatz sprechen, ist wahrscheinlich er es. Er ist eine riesige Inspiration, für alle, die den Sport lieben. Und für mich ein grossartiger Freund, der mich veranlasst hat, mich in jeder Hinsicht zu verbessern.»

Das kommende Wochenende werde eines der härtesten in der Geschichte des Tennis werden, fügte Nadal an, «vielleicht sogar das härteste. Roger Federer muss goodbye sagen. Aber lasst uns diesen Moment geniessen und seine grossartige Karriere feiern. Hier ist er.» Und diesmal applaudierten auch alle Spieler, als der Besungene auf die Bühne kam. «Es sind alle so nett zu mir», sagte der Umjubelte, als er auch noch das Mikrofon erhielt. Das würde aber wohl nach diesem Wochenende wieder vorbei sein, sagte er mit einem Zwinkern.











