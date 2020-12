Schweigen für die Kultur – Wenn sich Künstler einen richtigen Job suchen würden Am Montagabend demonstrierten Basler Kulturschaffende in einem stillen Protest gegen den Kulturabbau. So sähe unsere Stadt ohne sie aus. Raphaela Portmann

Alt und Jung stand am Montag für die Kulturszene ein. Foto: Raphaela Portmann

Die Basler Kultur schweigt, bevor sie zum Schweigen gebracht wird. Eine Menschenkette hat sich am Montagabend zwischen dem Theater Basel und der Kaserne gebildet. Die flackernden Kerzchen in den Händen der stummen Demonstranten passen gut in die Adventszeit – und zur aktuellen Situation der Kulturschaffenden in unserer Stadt. Denn einige Lichter sind schon erloschen, andere flackern nur noch schwach.

Die verordnete Obergrenze von 15 Zuschauern bei kulturellen Veranstaltungen und Konzerten ist die zweite massive Publikumsbegrenzung innerhalb weniger Wochen. Das ist eine reelle Bedrohung der Kulturszene in der Region, die sich doch so gewissenhaft an die Hygienekonzepte gehalten hatte.