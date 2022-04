Beschwerden gegen «Arena», «Reporter», «Rundschau» – Wenn sich die SRF-Journalisten selbst inszenieren In den letzten Wochen häufte sich die Kritik an SRF wegen einseitiger Berichterstattung. Selbst SRF-Direktorin Nathalie Wappler sieht Handlungsbedarf. Meinung Rico Bandle

«Da gibt es nichts daran zu rütteln. Das war rassistisch. Punkt.»: Moderator Sandro Brotz (r.) und SVP-Politiker Thomas Aeschi. Screenshot: SRF

Der Gemeindepräsident von St. Moritz konnte seinen Ärger über SRF nicht zurückhalten. «Mit solchen Beiträgen arbeitet ihr fleissig und talentiert weiter an der eigenen Abschaffung», schrieb Christian Jott Jenny auf Facebook nach der Ausstrahlung der «Reporter»-Sendung über russisches Geld in der Schweiz. Die Dokumentation spielte zu einem grossen Teil in St. Moritz, das abschätzig als «Russenpflaster» bezeichnet wurde, obschon die Russen nur 2,4 Prozent der Gäste ausmachen.