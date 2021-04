Verdeckte Ermittlungen wegen totem Kind – Wenn sich die beste Freundin plötzlich als Polizistin herausstellt Um den Tod eines Buben aufzuklären, verwanzt die Polizei die Wohnung der Eltern. Als ihr zweites Kind ein Schütteltrauma erleidet, schleust sie verdeckte Ermittler in das Leben der Familie ein. Jetzt kommt der Vater vor Gericht. Simone Rau

Drei Tage soll der Gerichtsprozess im Amtshaus 1 in Solothurn dauern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Vater die vorsätzliche Tötung seines Sohnes und die versucht vorsätzliche Tötung seiner Tochter vor. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am 3. Oktober 2014 fährt Thomas Hauser (Name geändert) seine Mutter im grauen Subaru auf den Vorplatz ihres Wohnhauses im Kanton Solothurn. Als sie aussteigen, werden sie von einer Frau angesprochen. Sie habe eine Autopanne, erklärt die Fremde, müsse aber dringend zum Flughafen Basel. Damit sie ihre Geschäftsreise wie geplant antreten kann, bietet Thomas Hauser an, sie hinzufahren. Am Flughafen angekommen, fragt die Frau nach seiner Handynummer.

Ein paar Tage später steht die Frau mit einem Blumenstrauss vor dem Haus von Thomas Hausers Mutter. Ihn ruft sie an, reicht das Telefon anschliessend ihrem Chef weiter. Dieser bedankt sich für den Taxidienst. Lädt Thomas Hauser zum Essen ein. Es wird ein schöner Abend zu dritt, von da an trifft man sich ab und zu, mal in einer Bar, mal für ein Skiwochenende in Laax. Auch ein dritter Mitarbeiter der Firma kommt mit.