Bettelverbot nur für Banden – «Wenn sich Bettler treffen, handelt es sich noch lange nicht um eine Bande» Die organisierte Bettelei sei für die Polizei schwierig nachzuweisen, sagt SVP-Grossrat und Detektiv-Korporal Felix Wehrli. SP-Grossrat Thomas Gander kontert. Martin Regenass

Aggressiv geht ein Bettler in der Gerbergasse am letzten Montag Passanten an. Foto: Martin Regenass

In der Stadt sind zurzeit zahlreiche Bettler mit etwas dunklerem Teint unterwegs. Sie sitzen in der Steinenvorstadt am Webernbrunnen, bitten Passanten in der Gerbergasse um Geld, hocken mit identischen Pappschildern vor dem Migros-Claramarkt oder nebenan vor dem Aldi und betteln halb liegend in der Freien Strasse um einen Almosen. Mutmasslich handelt es sich um gewisse Volksgruppen aus Osteuropa. Seit dem 1. Juli ist ihnen mit einheimischen Bettlern gemein, dass das Betteln offiziell erlaubt und nicht mehr mit einer Busse strafbar ist.