Immobilienpleiten in China – Wenn sich 150 Millionen Dollar in Sekunden in Luft auflösen Die zweitgrösste Immobilienfirma Chinas versinkt im Schuldensumpf – und unfertige Hochhäuser müssen wegen Geldmangels gesprengt werden. Drohen dem Land eine Lehman-Pleite und eine Finanzkrise? Armin Müller , Hans-Jürgen Maurus

Unvorstellbar hohe Schulden: Hochhauskomplex des chinesischen Immobilienriesen Evergrande in Huaian in der Provinz Jiangsu. Foto: AFP

4,6 Tonnen Sprengstoff, angebracht an 85’000 Sprengpunkten, bringen 15 Hochhäuser in Kunming, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Yunnan, zu Fall. In nur 45 Sekunden hatten sich die Häuser, die in den Bilanzen von Immobilienfirmen mit über 150 Millionen Dollar bewertet waren, in Staub aufgelöst. Der Bau war vor zehn Jahren begonnen, aber nie fertiggestellt worden. Es gab nicht genügend Nachfrage für die Wohnungen. Das Video der Sprengung in Kunming vor drei Wochen illustriert drastisch den Zustand des chinesischen Immobilienmarktes.

Pleite von Evergrande: Angst vor Kettenreaktion