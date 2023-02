Parkplätze entlang der Tramlinien wie hier einst in der Allschwilerstrasse sind den Behörden ein Dorn im Auge. Foto: Nicole Pont

Parkierte Autos sind ein Problem. Zumindest aus der Sicht der Behörden des Stadtkantons. Solange Autos parkiert werden können, gibt es in Basel Menschen, die Autos nutzen. Und das ist das noch grössere Problem für die Behörden der Stadt. Schliesslich soll in Zukunft das Auto keine so grosse Rolle mehr einnehmen.