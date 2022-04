Friedenspolitk nach dem Ukraine-Krieg – «Wenn Russland den Krieg gewinnt, ist alles anders» An einem Panel der Friedensstiftung Swisspeace in Basel gibt der georgische Politikwissenschafter Sergi Kapanadze der Friedensförderung kaum Chancen. Thomas Dähler

Sie diskutieren die Chancen der Friedensförderung (von links): Sergi Kapanadze, Sara Hellmüller, Simon Geissbühler und Laurent Goetschel. Foto: td

Ernüchterung und wenig Hoffnung für die Friedensförderung: Die prominent besetzte Podiumsveranstaltung von Swisspeace im neuen Haus der Kaserne Basel hat am Donnerstagabend ziemlich viel Ratlosigkeit widerspiegelt. Zum Podiumsgespräch unter dem Titel «Die Auswirkungen der geopolitischen Veränderungen auf die Friedensförderung» hatte Swisspeace drei Experten eingeladen: Sergi Kapanadze, früherer Vizeaussenminister Georgiens und Professor für Internationale Beziehungen an der Ilia State University in Tiflis, Sara Hellmüller, Friedensforscherin am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, und Simon Geissbühler, Leiter der Abteilung Frieden und Menschenrechte des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern.