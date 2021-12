Maschine statt Mensch – Wenn Roboter Kaffee bringen und Einkäufe schleppen Detailhändler, Restaurants und Logistikfirmen setzen auf Roboter. Was die Maschinen heute schon können – und wo sie versagen. Erich Bürgler Maren Meyer

Ein Roboter im Verkehrshaus Luzern soll dabei helfen, die Restaurantgäste zu bedienen. Foto: PD

Es sind zwar Maschinen, doch die meisten tragen einen Vornamen, und einige haben gar ein Gesicht: Roboter liegen bei Unternehmen in der Schweiz hoch im Kurs. Sie servieren Kaffee, beraten Kunden im Laden oder räumen das Lager auf. Wo sind Roboter schon heute nützliche Helfer und wo dienen sie nur als Showelement? Wir haben uns verschiedene Modelle angeschaut.

Werni serviert in der Brasserie

Mit grossen Kulleraugen fährt der Roboter an den Tisch. Viel mehr kann er allerdings nicht. Video: Daniel Böniger / Tamedia-Videoteam

Erst seit Oktober im Einsatz, hat sich der Serviceroboter BellaBot namens Werni laut den Betreibern bereits bei Gästen und Personal der Brasserie im Verkehrshaus Luzern beliebt gemacht. Auch im Restaurant Andulino im Einkaufscenter Mall of Switzerland kurvt er herum. Mit seinen kleinen, spitzen Ohren und den riesigen Kulleraugen erinnert er an eine überdimensional grosse Manga-Katze. Zudem erledigt er eher unliebsame Tätigkeiten, wie das Servieren oder Abräumen von Speisen und Getränken an den Tischen.