CHI erneut abgesagt – Wenn nur der Sand kommen darf Heute würden eigentlich die CHI Classics Basel starten. Eigentlich, denn zum zweiten Mal

nacheinander musste der Pferdesportanlass abgesagt werden. Trotzdem planen die

Organisatoren schon die nächste Austragung. Darius Meyer

Die CHI Classics Basel werden auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Foto Imago Images

Es war alles angerichtet für ein grosses Reitfest in der St.-Jakobs-Halle. Aus dem CSI wurde ein CHI, das war wohl die grösste Änderung auf dieses Jahr hin. Sie bedeutet, dass neben dem Springreiten neu auch die Dressur Teil des Basler Reitanlasses ist. Dazu kam dieses absolute Traum-Starterfeld. Olympiasiegerinnen, Weltcupgewinner, Europameister: Alle waren sie dem Ruf aus Basel gefolgt. Doch dann kam dieser 29. Dezember, der Tag, an welchem der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft Grossveranstaltungen in Innenräumen mit über 1000 Personen verbot und den CHI somit die Bewilligung entzog.

Weiter nach der Werbung

OK-Präsident Andy Kistler erinnert sich noch gut an jenen Tag. Bleich sei er geworden auf seinem Bürostuhl, als ihn die Nachricht erreicht habe. Dann kam auch schon der erste Anruf – ein Journalist. Kistler blieb am Telefon bis in die Abendstunden. Dutzende Anrufe tätigte er, um möglichst alle Partner persönlich über die Absage zu unterrichten. Jetzt, zwei Wochen später, sei er vor allem traurig, sagt er, und wiederholt das Wort dreimal: «Traurig, traurig, traurig.» Und komisch fühle er sich, dass er zu Hause sitze, wo er doch eigentlich in der St.-Jakobs-Halle sein sollte. Kistler zeigt sich aber auch enttäuscht, enttäuscht über die Vorgehensweise des Kantons, welcher seinen Entscheid ohne vorgängiges Gespräch fällte und so das OK vor fertige Tatsachen stellte. Kistler spricht von einem «voreiligen und vielleicht sogar unnötigen Entschluss» und fügt an: «Wir hätten noch Zeit gehabt, um die Entwicklung der Pandemie weiterzuverfolgen. Wir hätten darüber reden und gemeinsam nach Lösungen suchen können.»

Vor dem Hintergrund der eben vergangenen Rennen in Adelboden, wo Tausende Zuschauer auf engstem Raum und meist ohne Maske Schulter an Schulter gefeiert haben, schmerzt der Alleingang des Landkantons natürlich umso mehr. Schliesslich herrscht an einem Reitanlass keine Partystimmung. An den CHI wäre der Einlass nur mit 2-G-Zertifikat und Maske gewährt worden, die Sitzplätze sind nummeriert und personifiziert, Konsumation wäre nur im Sitzen erlaubt gewesen. Auch zu Kapazitätsbeschränkungen hätte sich Kistler bereit gezeigt. Lediglich ganz ohne Zuschauer wollte das OK den Event nicht durchführen. Dies nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus der Überzeugung heraus, mit dem Anlass mehr zu bewirken, als nur dem Reitsport zu dienen. «Wir wollen etwas zur Entwicklung von Basel und der Region beitragen. Dies ist aber nur mit Zuschauern möglich.» Und Zuschauer hätte es reichlich gegeben. 10–15% mehr Tickets wurden im Vorverkauf im Vergleich zur letzten Austragung vor zwei Jahren abgesetzt.

1500 Tonnen Sand

Von all diesen Menschen wird heute niemand den Weg in die St.-Jakobs-Halle finden, auch morgen und übermorgen nicht. Ruhig wird es auf dem Gelände trotzdem nicht zu- und hergehen. Die bereits ausgeführten Arbeiten müssen wieder rückgängig gemacht werden, die Aussenzelte abgebaut, die Bodenplatten wieder eingesammelt werden. Und da ist ja auch noch der Sand. 300 Tonnen davon wurden dieses Jahr für das neu ins Programm aufgenommene Dressurreiten nach Basel geholt, erst per Schiff und dann mit Lastwagen bis zur Halle gebracht. Dort wurden die 300 Tonnen mit den bereits vorhandenen 1200 Tonnen dieses speziellen Reitsandes gründlich vermischt, damit wieder eine homogene Masse entstand. Nun heisst es für die riesigen Massen wieder: zurück ins Lager.

Gar nicht erst aus ebendiesem geholt wurde das nigelnagelneue Dressurviereck, auch dies eine Anschaffung für das neu eingeführte Dressurreiten. Man wird richtiggehend von Kistlers Begeisterung erfasst, wenn dieser von seinem Neuerwerb spricht. «Eine Spezialanfertigung und wunderschön», sagt er geheimnisvoll, ohne gross auf weitere Details eingehen zu wollen. Schliesslich soll es ja eine Überraschung bleiben, wenn nicht dieses, so eben nächstes Jahr.

Premiere beim dritten Mal

Nächstes Jahr sollen sie also endlich wieder stattfinden, die CHI Basel, nach zwei Jahren Unterbruch und vielen Enttäuschungen. Es wird Kistlers Premiere sein. Er, der ja erst seit 2020 OK-Präsident ist und somit «zwei Jahre lang praktisch für nichts gearbeitet» hat, ist gewillt, den erneuten Rückschlag möglichst in konstruktive Energie umzuwandeln. Und so plant und verhandelt er schon jetzt für die nächste Austragung. Dabei kommt ihm entgegen, dass praktisch alle der diesjährigen Partner auch schon die Zusammenarbeit für das kommende Jahr zugesichert haben. Und so sagt Kistler optimistisch: «Mein erstes Mal wird mein drittes Mal sein.»

Seine Gedanken gehen aber noch weiter, schliesslich hat man sich dieser Tage auch noch für die Austragung des Weltcupfinals 2025 beworben. Obwohl die Konkurrenz gross ist und die diesjährige Absage der CHI die Erfolgsaussichten ganz sicher nicht erhöht, bleibt Kistler zuversichtlich: «Für uns spricht einiges. Wir organisieren seit über zehn Jahren erfolgreich diesen Anlass, sind gut getragen und auch sehr stark regional vernetzt.» Im Sommer zeigt sich dann, ob Basel den Zuschlag erhält. Bis dahin hofft Andy Kistler vor allem auf eines: «Wenn wir das Wort ‹Pandemie› bald vergessen dürfen, bin ich überzeugt, dass wir noch ein viel schöneres Fest machen können als jenes, das für dieses Jahr geplant war.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.