Genug aufgepasst in Geschichte? Anhänger von «Basel Nazifrei». Foto: Pino Covino

Dass die SVP im Kanton Basel-Stadt nun wirklich keine übermächtige Rolle spielt: Das gehört beinahe schon zum Selbstverständnis der Basler, man ist ein bisschen stolz darauf, und vor allem: Man fühlt sich ziemlich gut, wenn man das öffentlich kundtut. Wie oft wird genüsslich Christoph Eymann, ehemaliger Regierungsrat und Doyen der LDP, zitiert: Dieser hat den Kanton einst zur «SVP-freien Zone» deklariert.

Damit müsste diese kleine Erzählung schon enden. Dass sie es nicht tut, liegt an linksextremen Gruppierungen (die durchaus Sympathien von aktiven linken Politikern geniessen), die es offensichtlich nicht ertragen, dass auch SVP-Vertreter in dieser Stadt mal einen Anlass durchführen. Also muss dieser sabotiert werden.