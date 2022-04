Jugendliche in der Pubertät – «Wenn mein Vater versucht, lustig zu sein – oh, Mann!» Teenager finden vieles unendlich peinlich. Besonders heftig schämen sie sich für ihre Eltern. Wie sollen diese darauf reagieren, dass sie nicht mehr die Grössten sind? Sandro Benini

Sie erzählen, was sie alles peinlich finden: Hetem, Silvan, Siria und Irmak (von links) im Jugi in Pfäffikon ZH. Fotos: Basil Stücheli

Ein Vater beobachtet, wie sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite zwei Halbwüchsige prügeln. Keine sportliche Rauferei, sondern heftig. «Hey, was soll das? Hört auf!», ruft er, worauf ihn seine 13-jährige Tochter kräftig in die Seite stösst und sagt: «Hör du auf, du bist so was von peinlich!»

Wenn das die Kollegen sähen!

Oder die Mutter, deren 12-jähriger Sohn beim Einkaufen immer ein paar Schritte vor oder hinter ihr geht. Mit dem Mami unterwegs in der Stadt – wenn das die Kollegen sähen! «Natürlich ist so etwas nicht der Weltuntergang. Aber gekränkt war ich trotzdem», sagt die Mutter.