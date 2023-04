Frau Schröder Field, das Osterfest fällt dieses Jahr in eine Zeit der Krisen: Ukraine-Krieg, Inflation, das Erdbeben in der Türkei. Was feiern wir überhaupt?

Die Krisen dauern schon länger an. Die Pandemie etwa. Oder die Klimakrise, die zunehmend zu einer Bedrohung wird und bereits heute vielen Menschen die Lebensgrundlage entzieht, vor allem im globalen Süden. Im Westen konnten wir lange im Bewusstsein leben, dass uns und unseren Kindern nichts Schreckliches passieren wird. Spätestens der Ukraine-Krieg hat diese Sicherheit erschüttert.