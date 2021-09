FCB-Trainerin Danique Stein – «Wenn man gut ist, dann spricht sich das herum» Vier Jahre nach ihrem Karriereende betreut die ehemalige FCB-Spielerin Danique Stein die Basler Frauen und ist eine von vier Trainerinnen in der Women’s Super League. Tilman Pauls

Danique Stein, Trainerin der FCB-Frauen, sagt: «Immer nur Fussball, das tut meinem Kopf nicht gut.» Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Danique Stein, Cheftrainerin der FCB-Frauen. Wie klingt das für Sie? Cheftrainerin, das klingt schrecklich.

Schrecklich? Verstehen Sie mich nicht falsch, grundsätzlich klingt es natürlich sehr gut. Aber ich werde nicht gerne als Chefin bezeichnet. Es geht hier ja nicht nur um mich. Ich habe ein grosses, tolles Team an meiner Seite.

Aber am Ende treffen Sie die Entscheidungen. Ich habe das letzte Wort, ja. Wenn es nicht gut läuft, trage ich die Verantwortung. Aber Trainerin klingt für mich trotzdem besser als Cheftrainerin.

Dann bleiben wir doch dabei: Wie sind Sie Trainerin der FCB-Frauen geworden? Wollen Sie die ganze Geschichte?

Unbedingt. Ich habe als Spielerin knapp zehn Jahre für den FC Basel gespielt. Ich war lange Captain, bin Baslerin und dem Club schon immer verbunden. Seit dem Ende meiner Karriere vor vier Jahren arbeite ich für die Stiftung Nachwuchs-Campus, nebenher habe ich meine Trainer-Diplome gemacht. Ich bin als Trainerin im Nachwuchs eingestiegen, habe zuletzt anderthalb Jahre die U-19 betreut und bin Anfang des Jahres gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, die FCB-Frauen zu übernehmen.

Es ist alles ziemlich schnell gegangen, oder? Für mich fühlt es sich gar nicht so schnell an. Wenn man gut ist, dann spricht sich das herum. Und es ist ja nicht so, dass ich mich beworben hätte. Der Verein ist im März, April auf mich zugekommen.

Mussten Sie lange überlegen, als Sie gefragt wurden? Es war weniger eine Frage, ob ich mir das Amt zutraue. Es ging eher darum, ob ich es machen will. Weil ich weiss, dass es nur mit vollem Einsatz und grossem Aufwand geht. Und mir war wichtig, dass ich hier etwas aufbauen kann und nicht eine fertige Mannschaft übernehme, auf die ich keinen Einfluss habe.

Das heisst, Sie haben Bedingungen gestellt? Ich wollte einfach sichergehen, dass ich meine Meinung bei der Kaderplanung oder bei der Zusammenstellung des Staffs einbringen kann. Ganz normale Dinge, wenn man so ein Amt übernimmt.

Das klingt alles sehr selbstbewusst. Besonders für eine Person, die ursprünglich gar nicht Trainerin werden wollte, sondern Physiotherapeutin. Das sagt zumindest das BaZ-Archiv. Ja, das wollte ich früher tatsächlich immer werden. Auch nach meiner Karriere gab es nie den konkreten Plan, Trainerin zu werden. Aber mit der Zeit merkt man dann, wie sich die Interessen verschieben und wo die eigenen Stärken liegen.

Wo liegen Ihre Stärken? Ich denke, ich kann gut mit Menschen umgehen und sie führen. Das habe ich als Captain schon gemacht und darf es jetzt als Trainerin machen. Darum bin ich inzwischen auch sehr dankbar, dass es Personen gab, die mich schon während meiner Karriere stets dazu ermutigt haben, meine Trainerdiplome zu machen.

Wer hat Sie in diese Richtung geschoben? Einerseits meine Eltern. Meine Mutter hat immer gesagt: Was du hast, das hast du. Aber auch andere Personen aus der Region. Alain Burger, der technische Leiter des Fussballverbandes Nordwestschweiz. Oder Willy Schmid, der mich immer wieder an die entsprechenden Kurse erinnert hat. Wenn wir uns treffen, sagt er immer ganz bescheiden, dass ich ihm meine Trainerkarriere zu verdanken habe. (lacht)

Wären Sie auch bei einem anderen Club so früh nach Ihrer Karriere als Trainerin eingestiegen? Oder ist das nur möglich, weil es der FC Basel ist? (überlegt) Es ist sicher ein Vorteil, dass ich mich hier wohlfühle und alle Abläufe kenne. Wenn es zum Beispiel Probleme mit dem Trainingsplatz gibt, dann weiss ich, wen ich anrufen muss. Aber auf der anderen Seite ist der Druck auch grösser. Hier weiss jeder, wer ich bin und was ich mache. Beim FCB bin ich die Danique, die alle kennen. Das wäre bei einem anderen Club anders.

106 Spiele im Trikot des FC Basel Infos einblenden Danique Stein (rechts) im Duell mit der FCZ-Spielerin Barla Deplazes im September 2016. Foto: Andy Mueller (Freshfocus) Danique Stein beginnt ihre Karriere beim FC Birsfelden. Sie wechselt zum FC Pratteln, dann zu Congeli und schafft von dort den Sprung in die Bundesliga, wo sie anderthalb Jahre für den SC Freiburg und den SC 07 Ba Neuenahr spielt. Im Januar kehrt Stein zurück nach Basel und bestreitet in sechseinhalb Jahren 106 Partien für die Frauen des FCB und gewinnt 2014 den Schweizer Cup. Im Sommer 2017 beendet die heute 31-Jährige ihre Karriere und arbeitet seitdem für die Stiftung Nachwuchs-Campus, kümmert sich um Finanzen, Administration und Events. Seit dem Sommer betreut sie die Frauen des FCB.

Sie sind beim FC Basel zu 40 Prozent als Trainerin der Frauen angestellt, die restlichen 60 Prozent arbeiten sie für die Stiftung Nachwuchs-Campus. Bei den Männern wäre so etwas unvorstellbar. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es früher oder später auch in der Schweiz Trainerinnen gibt, die zu 100 Prozent angestellt sind. Aber die Leute wissen langsam, dass wir den gleichen Job machen wie die Männer. Wir trainieren auch sechsmal pro Woche. Aber es ist schon ein wichtiger Schritt, dass es solche 50/50-Lösungen gibt. Mir hilft es jedenfalls, wenn ich noch einen Ausgleich habe. Immer nur Fussball, das tut meinem Kopf nicht gut.

Sie machen in diesem Jahr das A-Diplom. Wie viele Frauen treffen Sie jeweils bei den Lehrgängen? Ich habe das Aufgebot für die nächsten Kurse noch gar nicht angeschaut. Aber ich nehme an, dass ich die einzige Frau bin. Je weiter es nach oben geht, desto weniger Frauen sind in den Lehrgängen dabei.

Warum sind es so wenige Frauen? Die Ausbildung für Frauen ist in der Schweiz genau gleich wie für die Männer. Das bedeutet, dass nur diejenigen die höchsten Diplome anstreben, die voll auf die Karte Fussball setzen wollen. Aber wer kann das als Frau in der Schweiz schon? Es gibt nur wenig Stellen, und die Bezahlung ist eine andere als bei den Männern. Da fragt man sich umso mehr: Gehe ich das Risiko ein? Will ich meinen Job dafür aufgeben? Was ist, wenn mein Vertrag aufgelöst wird? Das ist im Fussball ja eine berechtigte Sorge.

Aber bräuchte es denn nicht eine gesonderte Ausbildung für Frauen? Damit eben nicht so viele Kandidatinnen abgeschreckt werden? Nein. Es geht ja um das gleiche Thema. Warum sollte ich in der Theorie andere Fragen beantworten? Ich sehe eher bei der Karriereplanung noch etwas Nachholbedarf. Bei Trainern gibt es das schon lange. Sie werden früh angesprochen und auf ihre Möglichkeiten hingewiesen, sich nach der Karriere fortzubilden. Bei den Frauen wird es aber langsam besser, der Verband pusht das.

Das sieht man daran, dass in der höchsten Schweizer Liga aktuell vier Trainerinnen an der Seitenlinie stehen. Ich glaube, das ist eher ein Zufall. Aber es ist natürlich ein schönes Zeichen, und hoffentlich können wir dabei helfen, dass die eine oder andere Spielerin den gleichen Weg geht wie wir und später mal an der Seitenlinie steht.

Ihre Mannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Wie zufrieden sind Sie schon mit Ihrer Mannschaft? Es ist noch sehr früh für eine erste Einschätzung. Wir haben leider noch einige wichtige Spielerinnen, die derzeit verletzt sind. Aber was ich in den ersten Partien an Begeisterung und Disziplin sehe, das ist top.

FCB-Trainerin Danique Stein sagt: «Ich wäre noch so gerne die erste Trainerin, die mit dem FC Basel die Meisterschaft gewinnt.» Foto: Nicole Pont (Tamedia AG­)

Was ist Ihr Ziel für diese Saison? Durch den neuen Playoff-Modus ist es möglich, dass man im Winter noch mal voll angreifen kann. Das kommt uns in der aktuellen Situation mit den Verletzten ein bisschen entgegen. Aber Sie werden von mir jetzt sicher nicht hören, dass wir Meister werden wollen.

Aber muss das nicht der Anspruch des FC Basel sein? Doch. Irgendwann. Wir haben unseren letzten Titel mit dem Schweizer Cup im Jahr 2014 gewonnen. Ich wäre noch so gerne die erste Trainerin, die mit dem FCB die Meisterschaft gewinnt. Aber ich kann mich doch nicht hier hinstellen und das nach anderthalb Monaten zum Ziel ausgeben. Nein, wir müssen bescheiden bleiben, an unserer Mentalität arbeiten und schauen, wo es uns hinbringt.

Wie ändert man eine Mentalität? Indem man es immer und immer wieder anspricht. Indem man die passenden Spielerinnen verpflichtet. Indem man eine Hierarchie im Team aufbaut. Indem man die Haupt- und Nebenrollen verteilt. Und indem man klar und offen kommuniziert. Ich denke, da habe ich durch meinen Weg schon gewisse Vorteile.

Hilft Ihnen Ihr Name dabei? Nicht mein Name, eher meine Karriere. Ich kenne den Club, ich kenne auch die Schweizer Liga. Ich weiss, was es braucht, um in der Bundesliga zu spielen oder in der Schweizer Nationalmannschaft. Aber wichtig ist, dass man den Spielerinnen das auch vermittelt und klar kommuniziert.

Wieso liegt Ihnen das? Ich bin ziemlich ehrgeizig. Ich kann nicht einfach ein bisschen zum Spass spielen. Bei mir geht es immer ums Gewinnen. Das ist als Trainerin in der U-13 natürlich etwas schwieriger, weil es dort weniger um Resultate als mehr um die Entwicklung der Mädchen geht. Bei den Frauen kann ich in meiner Kommunikation jetzt viel klarer und direkter sein. Das liegt mir.

Wie viel fehlt den FCB-Frauen noch zur Spitze? Nicht viel. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Einstellung. Der FC Zürich kommt zum Beispiel bei jedem Spieler mit der Einstellung: Wir gewinnen hier. Auch zu meiner Zeit als Spielerin haben sich einige bei uns gedacht: Oh, Achtung, da kommt der FCZ. Das will ich ändern. Darum haben wir in der Vorbereitung auch gegen Clubs aus der Bundesliga oder Frankreich getestet.

Was hat die Frauenmannschaft für einen Stellenwert innerhalb des FCB? Seit ich hier bin, spüre ich eine extrem grosse Unterstützung.

Ist es unfair, wenn mit Bezug auf Ihre Mannschaft heute immer noch über die Losverkäuferinnen bei der Gala zum 125. Geburtstag gesprochen wird? Das sind alte Geschichten. Ich bin mir relativ sicher, dass das heute so nicht mehr passieren würde. Ich spüre jedenfalls die volle Unterstützung. Bei unserem ersten Heimspiel und beim Trainingsauftakt waren David Degen, Sophie Herzog und Pascal Naef, der Delegierter des Stiftungsrates des Nachwuchs-Campus’ anwesend. Ich spüre ihre Unterstützung zu 100 Prozent. Und ich tausche mich auch regelmässig mit Reto Baumgartner aus.

Und mit Patrick Rahmen, dem Trainer der Männer? Man läuft sich immer wieder mal über den Weg und quatscht für zwei, fünf, zehn Minuten. Letztens ist mir durch den Kopf gegangen: Es ist schon speziell, dass er und ich als Basler als Trainerin und Trainer für den FCB arbeiten können. Wo gibt es das sonst noch?

