Eine Artour durch Basel – Wenn Kunst die Stadt erobert Roche schenkte Basel bereits ein Museum. Nun schafft der Pharmakonzern digitale Kunsträume an zentralen Orten. Vergleichbares kennen nur wenige Städte auf der Welt. Kurt Tschan

Schwebende Pilze in der Münzgasse des Basler Künstlerduos Monica Studer und Christoph van den Berg sind Teil des virtuellen Kulturspaziergangs durch Basel. Visualisierung: Roche

Friedlich grasende Schafe auf dem Münsterplatz. Kommt man ihnen näher, beginnen sie zu blöken, springen nach kurzer Zeit gleichförmig in die Luft und richten sich nach dem Betrachter aus. In «Be One of Us» des Basler Künstlerduos Monica Studer und Christoph van den Berg schweben sechs riesige Pilze über der Münzgasse und tanzen zu einer schrägen Polka. Andy Picci präsentiert mit «The Cycle of Life» ein surrealistisches Werk. Ein dreidimensionales Objekt schwebt bei der Mittleren Brücke über den Rhein. Dabei verändert es seine Form. Aus der Kugel wird ein Quadrat und umgekehrt. Tamiko Thiel ist im Solitude-Park zu finden. Sie thematisiert in ihrer Intervention die Produktion von pflanzlich basierten Medikamenten.