Zum Abo-Schwund bei Netflix – Wenn Kinder im Wald verschwinden Dass der Streamingdienst gar nicht so schlechte Quartalszahlen aufweist, hat mit dem Erfolg von «Stranger Things» zu tun, der Angstserie über Jugendliche in einer amerikanischen Kleinstadt. Jean-Martin Büttner

Zusammenstehen gegen das Unheimliche: Szenenbild aus der amerikanischen Erfolgsserie «Stranger Things». Foto: Netflix

Sinkende Abozahlen sind für einen Streamingdienst das Äquivalent eines Horrorfilmes. Wochenlang hatte die Wirtschaftspresse spekuliert, ob die für am Dienstag angekündigten Quartalszahlen von Netflix den Niedergang des amerikanischen Unterhaltungskonzerns anzeigen würden. Ob Netflix sich übernommen und damit sein eigenes Ende vorweggenommen habe. Ob sich nach den Zuschauerinnen und Zuschauern auch die Wallstreet abwenden würde. Ob Netflix künftig mit Werbung werde operieren müssen und damit zu einem Fernsehsender regredieren würde.

Zwei Millionen Abgänge hatte sich das Unternehmen vorausgesagt.

Der schlimmste Horror bleibt Netflix erspart. Auch wenn, wie in diesem Genre üblich, hinter dem nächsten Baum der Irre mit seiner Axt wartet. Zwei Millionen Abgänge von Abonnentinnen und Abonnenten hatte sich das Unternehmen vorausgesagt und weitere Einnahmeverluste befürchtet. Es blieb bei einer Million Abgestellten und einigen ungünstigen Zahlen. Das ist kein Erfolg, aber auch kein Desaster. Und Netflix plant einiges, um seine Horrorserie zu beenden.

Ein Grund für den gebremsten Niedergang findet sich in einem Erfolgsgenre, in das der Dienst von Beginn weg investierte: der intelligenten und dialogfesten, sich über mehrere Staffeln entwickelnden, spektakulär gedrehten, mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern bestückten und von einem Killer-Soundtrack vertonten Serie.

Klappmesser und Kostüme

Es geht jeweils um Klappmesser und Kostüme, Krawatte und Stilett, Neon und Kerzenlicht. Es treten Aliens und Cowboys auf, Königinnen und Drogendealer, Netzbetrügerinnen, korrupte Anwälte und Kleinkriminelle mit coolen Haarschnitten. Der Streamingdienst zeigt mit grossem Erfolg Serien wie «Breaking Bad», «House of Cards», «The Queen’s Gambit», «The Crown» oder «Peaky Blinders».

Der grösste Hit von Netflix ist sein letzter, eine Eigenproduktion: die Science-Fiction-Horrorserie «Stranger Things». Vier Staffeln wurden bisher ausgestrahlt, die in fiebrigen Binge-Nächten geschaut werden. Die letzte Staffel erreichte Höchstwerte und schloss direkt an den Welterfolg der englischen Zwischenkriegsserie «Peaky Blinders» an.

Die Erzählform ist mittelalterlich, das Thema aktuell.

«Stranger Things» spielt genretypisch in einer amerikanischen Kleinstadt, angesiedelt im ländlichen Indiana. Die Serie folgt einer Gruppe von Jugendlichen in den Achtzigerjahren, die sich mit unerklärlichen Vorgängen konfrontiert sehen. Diese gehen auf geheime wissenschaftliche Experimente zurück, die ausser Kontrolle geraten sind. Und dabei bösartige Kräfte freigesetzt haben, welche die Kinder und ihre Familien albtraumhaft bedrohen.

Aufwachsen in einer toxischen Welt

Das Energiezentrum des Bösen ist der Wald, das Leitmotiv der Serie das flackernde Licht. Wir haben es also mit der aufdatierten Version eines Märchens zu tun, diesem zeitlosen Narrativ von Angst und Mut. Geschichten als Probehandlungen, Kultur als Bewältigung des Unbehagens.

Aber die Serie bringt mehr als abgefilmten Horror in der Tradition von Stephen King oder John Carpenter, obwohl sie mit der Achtziger-Ästhetik des Genres spielt und ihre Vorbilder beziehungsreich zitiert. Vielmehr behandelt «Stranger Things» das jugendliche Zusammenstehen in einer bedrohten Umgebung; die Hilfe zwischen Buben und Mädchen; den Widerstand gegen destruktive Vaterfiguren; und den Verlass auf empathische Mütter.

Die Erzählform ist mittelalterlich, das Thema aktuell: das Aufwachsen in einer toxisch gewordenen Welt. Und darauf sind viele abonniert.



Jean-Martin Büttner studierte Psychologie, Psychopathologie und Anglistik und dissertierte über die Psychoanalyse der Rockmusik. Von 1984 an arbeitete er für den «Tages-Anzeiger» in den Ressorts Kultur, Inland, Hintergrund, Analyse sowie als Korrespondent. Seit Anfang 2021 schreibt er als freier Autor. Mehr Infos @jemab

Fehler gefunden?Jetzt melden.