Barometer der Coolness – Wenn Kate und Meghan sich zanken Ersatzdrogen für Emily in Paris, Tiermist unter dem Weihnachtsbaum und der sexiest Man alive: Das sind die wichtigsten News fürs informierte Tischgespräch. Lisa Füllemann Michèle Binswanger

Könnte wahr sein, ist es aber nicht: Bild aus der Ausstellung «Fake Truth» in Olten. Foto Alison Jackson

Wählen ist sexy

Macht wählen sexy: Schauspieler Chris Evans.

Chris Evans keystone-sda.ch

Wir konnten es kaum erwarten, jetzt ist der Vorhang gefallen: Der sexiest Man alive heisst Chris Evans. Der 41-jährige (ja, Männer scheinen erst nach vierzig den Gipfel des Sexappeals zu erklimmen) ist dem Publikum bekannt als Captain America aus der Avengers-Serie und ist auch politisch engagiert. Als er in der Colbert-Show dazu aufgefordert wurde, etwas sexy in die Kamera zu sagen, meinte er: Geht wählen (in den USA waren gerade die Midterms). Miau!