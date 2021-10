Vorfasnacht: S Läggerli 2022 – «Wenn isch ändlig wider Fasnacht, wo de gässle kasch, ruesse wild und frei?» Patrick Allmandinger lädt zur Vorfasnachtsveranstaltung im Scala ein. Am Läggerli 2022 wirken nur Geimpfte. Für Zuschauer gilt 3-G. Andrea Schuhmacher

Produzent Patrick Allmandinger, Regisseurin Colette Studer, Schauspielerin Priska Caccivio und der musikalische Leiter Reto Schäublin (von links) bringen die Familie Keller wieder auf die Bühne. Foto: Nicole Pont

Eine Vorfasnachtsveranstaltung in einer Vorfasnachtsveranstaltung. Das erwartet Besucherinnen und Besucher im S Läggerli 2022 von Produzent Patrick Allmandinger, besser bekannt als Almi. Nachdem letztes Jahr die üblichen Protagonisten der Vorfasnachtsszene höchstens virtuell ihr Können beweisen konnten, darf man sich im nächsten Jahr live auf Rahmestiggli, Schnitzelbänke und musikalische Einlagen freuen.

Im Scala Basel steht ab Ende Januar wieder die Familie Keller auf der Bühne. Sie dient, wie bereits in früheren Jahren, als roter Faden, der durch den Abend führt. Ihr Ziel im 2022: Eine Vorfasnachtsveranstaltung auf die Beine zu stellen. Den Namen haben sie schon: «s Källerli». Natürlich braucht es auch Schauspieler. Also auf zum Casting! Und hier ist nun das Publikum gefordert. Zusätzlich zum Programmheft wird eine Stimmkarte verteilt. Wem die Vorstellung der hoffnungsvollen Kandidatin nicht gefällt, kann diese einfach aus dem zweiten Teil der Vorstellung, der eigentlichen Aufführung, abwählen.

Die Familie Keller bei der Uraufführung vom S Läggerli im 2019. Foto: Eventis AG

So viel darf schon verraten werden: Auch Almi wird sich vor dem Publikum beweisen müssen. Eine Kostprobe aus seiner Vorstellung gibt es an der Medienkonferenz vom Dienstag in der Fasnachtsstuube. «Wenn isch ändlig wider Fasnacht, wo de gässle kasch, ruesse wild und frei?», singt Almi. Ob das reicht, um das Casting zu gewinnen?

Erst die dritte Ausgabe

Die Ausgabe 2022 ist erst die dritte des Läggerli. Im 2019 entstand es aus dem Fasnachtskiechli. 2021 konnte es wegen Corona nicht stattfinden. Für 2022 sind die Organisatoren optimistischer. Einlass erhalten aber nur 3-G – Geimpfte, Genesene und Getestete. «Alle Schauspieler, Mitwirkende hinter der Bühne und auch die Caterer sind geimpft», sagt Almi.

Als Regisseurin engagierte er erneut Colette Studer, die in Basel auch bekannt für ihr neun Jahre langes Wirken beim Charivari ist. Die musikalische Leitung übernimmt Reto Schäublin, begleitet wird er dabei von Matthias Zuppinger. Priska Caccivio und Rolf Boss unterstützen Almi im Team der Schauspieler. Als Gäste eingeladen sind unter anderem der Schnitzelbank Giftspritzi und der Drummelruesser, ehemaliges Mitglied der renommierten Tambouren-Gruppe Chriesibuebe. In der Fasnachtsstuube erhältlich ist wieder die Läggerli-Plakette. In diesem Jahr mit dem Sujet: «Mir hänn d Fasnacht im Härz».

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht.

