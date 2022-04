Hochrisikogen für Brustkrebs – Wenn ich es weiss, muss ich dann meine Brüste entfernen? Ihre Mutter hatte Brustkrebs, ihre Tante auch. Nur ein Gentest würde unserer Autorin Gewissheit bringen, wie hoch ihr eigenes Risiko ist. Aber will man das überhaupt wissen? Lea Dora Illmer (Das Magazin)

Bei Trägerinnen des BRCA1-Gendefekts liegt das Risiko, im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken, bei sechzig bis achtzig Prozent. Illustration: Itziar Barrios

«Es kann jeden treffen», der Satz steht in riesigen Lettern weiss auf pink auf dem 17er-Tram in Basel. Er stammt von der Stiftung The DEAR Foundation, die eine Brustkrebs-App entwickelt hat. Ich habe eine gewisse Abneigung gegenüber dem generischen Maskulinum; nur in diesem einen Fall fände ich es schön, nicht mitgemeint zu sein.