Direktor des Kunstmuseums tritt bald ab – «Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich nicht nach Basel gekommen» Josef Helfenstein, Direktor des Basler Kunstmuseums, lässt seinen Vertrag Ende 2023 auslaufen. Die Zeit in Basel sei intensiv, erfolgreich, aber vor allem sehr stressig gewesen. Simon Erlanger

Josef Helfenstein, abtretender Direktor des Kunstmuseums Basel, steht im Treppenhaus des Erweiterungsbaus. Dessen Unterfinanzierung bereitete ihm nach seinem Amtsantritt 2016 zwei stressige und zermürbende Jahre. Foto: Kostas Maros

Die Nachricht kam überraschend: Josef Helfenstein, Direktor des Basler Kunstmuseums, verlässt das Haus per Ende 2023. Er wird seinen Vertrag nicht verlängern, wie er am Donnerstag kommunizierte.

«Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in verantwortungsvollen Positionen. Das Basler Kunstmuseum ist das dritte Museum, das ich leite und das vierte an dem ich arbeite. Ich bin mir während Corona bewusst geworden, dass die Zeit endlich ist. Niemand weiss, wie viel Zeit er noch hat», begründet Helfenstein seine Rücktrittsankündigung.

Kurze Amtszeit

Sein Amt trat er am 1. September 2016 an. Insgesamt wird er bei Vertragsende sieben Jahre an der Spitze des ältesten Kunstmuseums der Welt gestanden sein. Das gilt als kurz. «Ich habe mir deshalb den Entscheid nicht leicht gemacht. Es gab das Angebot, zu verlängern, und habe mir das auch lange überlegt.»

Dass der Hauptbau wegen einer Sanierung ab 2025/26 zur Baustelle wird, habe mit seinem Rücktritt nichts zu tun. Die Gründe seien persönlicher Natur: «Ich bin zum Glück gesund und hoffe, dass ich das auch bleibe. Ich bin aber in einem Hochtempo-Job und möchte die Geschwindigkeit reduzieren, um noch etwas anderes zu tun.» Was das sein wird, darüber hat sich Josef Helfenstein noch keine Gedanken gemacht.

«Es ist, wie es ist. Es ist so, wie unsere Welt ist. Sie ist ja eine einzige Baustelle.» Josef Helfenstein, abtretender Direktor des Kunstmuseums Basel

Die letzten fünfeinhalb Jahre seien intensiv gewesen. Seine Amtszeit begann mit der Entdeckung, dass das Museum unterfinanziert war. Man hatte schlicht vergessen, den Betrieb des Neubaus zu budgetieren. Für ihn und sein Team habe das in den ersten zwei Jahren riesigen Stress bedeutet. «Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich nicht nach Basel gekommen», so Helfenstein. Letztlich habe man aber die Turbulenzen gut bewältigt und sei gestärkt daraus herausgekommen.

Auch die zwei herausfordernden Jahre der Pandemie nimmt der 1957 in Luzern geborene Kunsthistoriker gelassen. «Es ist, wie es ist. Es ist so, wie unsere Welt ist. Sie ist ja eine einzige Baustelle. Wir hatten die Pandemie. Jetzt haben wir den Krieg, den man sich nie hätte vorstellen können. Wir können uns unsere Zeit nicht auswählen. Aber wir stehen ja mitten in der Welt! Ein Museum ist kein Elfenbeinturm.»

Positive Bilanz

Trotz den mitunter turbulenten Jahren zieht Josef Helfenstein eine positive Bilanz: «Das Museum ist in guter Verfassung. Die Basis ist gut. Wir haben Donatoren. Das Umfeld stimmt. Wir haben gute Projekte. Das Museum ist offener geworden, was mich sehr freut. Wir haben neue Formate und Stellen, darunter Programme und ‹Bildung & Vermittlung› als neue Abteilung».

Kunst ist sein Leben: Bevor er nach Basel kam, leitete der studierte Kunsthistoriker Josef Helfenstein 15 Jahre lang Museen in den USA. Was er nach Ablauf seines Basler Vertrages 2023 tun wird, weiss er noch nicht. Foto: Kostas Maros

Der Direktor sieht mit Stolz zurück: «Wir konnten sehr gute Ausstellungen machen, die uns internationales Renommee brachten. Die Sammlung des Hauses ist in den letzten Jahren erstaunlich gewachsen. Dazu kommt die Provenienzforschung, die wir von null aufgebaut haben. Wir haben in der kurzen Zeit von fünfeinhalb Jahren sehr viel geleistet. Ich hatte mir ja vorgenommen, in der Amtszeit von sieben Jahren so viel zu erreichen wie in zehn Jahren.»

Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin hat begonnen. Sie kann bis zu zwei Jahre dauern. Derweil hat der abtretende Direktor noch viel vor. «Meine Amtszeit ist noch nicht vorbei. Der Vertrag läuft ja noch bis Ende 2023. Die nächsten eindreiviertel Jahre sind für mich sehr wichtig. Mit den Ausstellungen «Picasso-El Greco» und «Zerrissene Moderne» zeigen wir dieses Jahr noch zwei absolute Highlights. Dazu kommen grosse Ausstellungen im nächsten Jahr, über die ich noch nicht viel verraten möchte.»





Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

