Grüne Visionen im Realitätscheck – «Wenn es windet, fällt den Passanten die Erde auf den Kopf» Kantonsbaumeister Beat Aeberhard nimmt die spektakulären Ideen von Gruner&Friends kritisch unter die Lupe – und verrät, dass in Basel wirklich eine Brücke mit Bäumen bepflanzt werden soll. Katrin Hauser

Ist es eine gute Idee, Sonnensegel zu bepflanzen? Der Kantonsbaumeister verneint. Grossrat Michael Hug indes verweist auf Spanien. Visualisierung: zvg

Das Basler Architekturbüro Gruner&Friends hat uns träumen lassen: von einer Allee auf der Johanniterbrücke, von Pflanzen, die von weissen Sonnensegeln in der Freien Strasse hängen. Von so viel mehr Grün statt Grau in Basel. Ihre spektakulären Ideen haben auch den LDP-Grossrat Michael Hug begeistert, der dazu gleich eine schriftliche Anfrage bei der Regierung eingereicht hat.