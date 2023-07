Nummerierung von Basels Strassen – Wenn es unlogisch wird, ist die Geschichte schuld Nachdem wir über die seltsamen Hausnummern am St.-Alban-Ring berichtet hatten, machten uns Leser auf weitere Diskrepanzen aufmerksam. Sie lassen sich (fast) alle begründen. Markus Wüest

Güter- und Gundeldingerstrasse hätten einst ein gutes Stück länger werden sollen. Quelle: Geodaten Kanton Basel-Stadt / Historischer Übersichtsplan aus dem Jahr 1905

Letzte Woche brachten wir in unserer Serie «Hätten Sie es gewusst?» einen Beitrag rund um die seltsame Nummerierung am St.-Alban-Ring. Dort geht es nicht mit den Hausnummern 1 und 2 los, sondern mit 135 und 150. Erklären lässt es sich damit, dass ursprünglich von den Stadtvätern – sorry, es waren damals wirklich nur Männer – geplant war, den St.-Alban-Ring unten in der Breite beginnen zu lassen. Vermutlich beim St.-Alban-Teich, möglicherweise bei der Zürcherstrasse.