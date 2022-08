Verhaltenstipps bei Gewitter – Wenn es plötzlich blitzt und donnert Zum Sommer gehören die teilweise kräftigen Gewitter, die die ersehnte Abkühlung bringen. Doch sie bergen auch grosse Gefahren. Was tun, wenn aus heiterem Himmel ein Unwetter aufzieht? Dorothea Gängel

Ein Sommergewitter ist ein schönes Spektakel – sofern man es von einem sicheren Ort aus ansieht. Foto: Beat Mathys

Wenn ein Gewitter plötzlich aufzieht, wie bringe ich mich in Sicherheit?

Grundsätzlich ist man bei einem Gewitter in einem Haus oder in einem Auto am sichersten. Selbst wenn ein Wagen von einem Blitz getroffen wird, gelangt die elektrische Energie nicht in den Innenraum, sondern fliesst über die Reifen in den Boden.