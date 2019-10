«Wenn es nicht läuft, wird es unruhig»

Wenn Cagdas Atan an seine Zeit in Basel zurückdenkt, an die zwei Jahre zwischen 2009 und 2011, an die 65 Spiele für den Club und die drei gewonnenen Titel, dann erinnert er sich an die beste Phase seiner Karriere. «Nur das Ende war nicht schön.» Nach anderthalb Jahren als Abwehrchef spielte er unter Thorsten Fink keine Rolle mehr. Im Winter 2011 verpflichteten die Basler dann noch Aleksandar Dragovic, und Atan wäre gerne gewechselt. «Aber der FCB hat mich nicht gelassen – doch das ist lange her.»