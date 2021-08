Chronische Entzündungen – Wenn es im Körper ständig glüht Chronische Entzündungen sind für die Hälfte aller Todesfälle mitverantwortlich. Mit viel Bewegung und einer Ernährungsumstellung kann man sie aber in den Griff bekommen. Nik Walter

Das Feuer im Innern: Von einer stillen Entzündung merken die Betroffenen selber nichts. Foto: Getty/SPL

Brennt in einem Menschen das «innere Feuer», ist das durchaus eine positive Eigenschaft. Betrachtet man die gleiche Metapher allerdings von einer anderen Seite und macht aus dem inneren Feuer einen schwach, aber beständig lodernden «inneren Schwelbrand», dann dreht sich das Ganze schnell ins Negative. Denn die damit gemeinten chronischen Entzündungen sind eines der am stärksten unterschätzten gesundheitlichen Probleme überhaupt: Sie sind für mehr als die Hälfte aller Todesfälle weltweit (mit)verantwortlich, wie ein internationales Forscherteam vor gut anderthalb Jahren in einem Übersichtsartikel im Fachblatt «Nature Medicine » schrieb.

Weiter nach der Werbung