Kiewer Clubkultur – Wenn es dunkel wird Kiew bei Nacht, das war immer ein Ereignis. Dann begann der Krieg. Begegnung mit Geflüchteten aus der Clubszene – und dem Türsteher, der bleibt und Splitterschutzwesten näht. Timo Posselt und Sonja Zekri

Das ∄ in Kiew: «Der Club ist der Ort, wo die Community unter sich ist und sich sicher fühlt. Aber danach kann jederzeit etwas passieren. Die Welt da draussen ist unberechenbar.» Foto: Alex Bykov

Der angesagteste Club Kiews machte sich früh zum Geheimnis. Das fängt schon beim Namen an: ∄. Ein mathematisches Zeichen, das für die Inexistenz einer Einheit steht. In Kiew nennen sie ihn einfach K 41, nach seiner Adresse an der Kyrylivska 41.

Andrej Sobolew empfängt in seinem Modeatelier in einem leer stehenden Bürogebäude, das entweder noch nicht fertig ist oder schon wieder zerfällt. Foto: Sonja Zekri

Andrej Sobolew war bis November der Selektor des K 41 und gehört weiterhin zum Kollektiv. In der fünften Woche des Krieges ist er überraschenderweise offen für Interviews. Das K41 liegt wie viele andere Clubs im Kiewer Stadtteil Podil, dem charismatischen einstigen jüdischen Handwerker- und Armenviertel, in dem man jetzt nachts lang tanzt. Hinter den gewundenen Gassen und weiten Plätzen ragen verlassene Industriebauten auf, ehemalige Textilfabriken für Clubs wie das Closer oder das Otel oder das Mezanine, und eine Brauerei aus dem Jahr 1871. Darin ist das K 41. Umgebaut hat es das Architektenduo des Berliner Berghain. Die Backsteinmauern blieben, auch die Schornsteine und die Luken an der Decke im Kesselraum. Nur dort, wo die Bierbottiche standen, ist jetzt der Dancefloor.