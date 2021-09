Paradies für Ästheten und Minimalisten – Wenn eine Zürcherin Schmuck in Basel macht Das populäre Schweizer Schmucklabel Baiushki von Lea Good und Arnaud Pernet ist seit ein paar Monaten endlich auch am Rheinknie mit einem Laden vertreten. Julia Gisi

Hat im Kleinbasel ihr Schmucksortiment neu auch mit ausgesuchten Lifestyle-Accessoires ergänzt: Lea Good. Foto: Pino Covino

Eigentlich ist Lea Good gar keine Goldschmiedin. Eigentlich. Trotzdem stellt die junge Zürcherin Schmuck her, der so manchen Meister seines Faches vor Neid erblassen lassen würde. «Ursprünglich habe ich Floristin gelernt – und danach Modedesign studiert», sagt sie. «Darum gehe ich sehr wahrscheinlich ganz anders ans Schmuckmachen heran als andere, achte auf spannende Proportionen und bin sehr experimentierfreudig.»

Lea Good ist Co-Gründerin von Baiushki. Das Label von ihr und Arnaud Pernet gibt es seit vier Jahren und spezialisiert sich auf hochwertigen Modeschmuck. Good stellt ihn her, Pernet ist fürs Administrative zuständig. «Lange haben wir unsere Schmuckstücke einfach in ausgewählten Concept Stores in der Schweiz verkauft», so Good, die vor zwei Jahren nach Basel gezogen ist. «Dann fanden wir, dass es an der Zeit ist, auch endlich einen eigenen Laden zu haben.»