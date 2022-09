Wie weiter mit dem Stettenfeld? – Wenn ein Quartier in der Grösse Bettingens auf Riehener Boden entsteht Die grösste Baulandreserve des Kantons Basel-Stadt soll nach jahrzehntelangem Hin und Her endlich bebaut werden. Kritiker fordern aber nach wie vor eine Denkpause. Andrea Schuhmacher

Noch trägt das Stettenfeld massgeblich zum Übernamen von Riehen als «grosses, grünes Dorf» bei. Doch gegen Ende dieses Jahrzehnts sollen 55 Prozent der Zone bebaut werden. Foto: Nicole Pont

Riehen gibt sich gerne als grosses grünes Dorf. Es ist Teil des Charakters dieser Gemeinde, in der laut einer Umfrage vom letzten Jahr die Menschen sehr gerne wohnen – und sich darin aufhalten. Über 70 Prozent der Befragten gaben an, ihre Freizeit am liebsten in der Gemeinde zu verbringen. Doch wie lange kann Riehen noch das Riehen bleiben, wie es seine Bevölkerung schätzt?