Millionenschwere Versteigerung – Wenn ein Haus an der Schifflände unter den Hammer kommt Wie läuft es ab, wenn in Basel ein Gebäude an prominenter Lage versteigert wird? Diese Zeitung hat die Auktion begleitet. Isabelle Thommen

Das Gebäude an der Marktgasse 3 (Mitte) wurde am Donnerstagnachmittag versteigert. Foto: Pino Covino

Wir sitzen in einem Saal, der sich wie eine Mischung aus Kirche, Tiefgarage und Brockenstube anfühlt. In drei Kolonnen reihen sich im kargen Raum auf dem Dreispitzareal Bank um Bank. Nur wenig Tageslicht dringt in den Saal, der dank seiner vielen Deckenlampen und grellweissen Mauern aber hell erleuchtet ist. An zweien dieser Wände sind Metallgitter befestigt, an denen dicht aneinandergefügt Bilder in allen Formen und Farben hängen. Es scheint fast unwirklich: In Kürze soll hier eine millionenschwere Immobilie versteigert werden.