SP-Gastronom zum Mindestlohn – «Wenn ein Betrieb so wenig zahlt, stimmt etwas nicht» Nationalrat Mustafa Atici (SP) betreibt Imbissbuden im Joggeli. Er ist überzeugt, dass mit einem funktionierenden Geschäftskonzept Löhne von 23 Franken pro Stunde kein Problem sind. Katrin Hauser

Er nimmt die Unternehmerperspektive von links ein: SP-Nationalrat Mustafa Atici. Foto: Nicole Pont

Zum ersten Mal trat an einer Pressekonferenz der Mindestlohn-Initianten jemand auf, der selber Unternehmer ist: SP-Nationalrat Mustafa Atici. Er betreibt Imbissstände im Joggeli und beschäftigt dort durchschnittlich 35 Leute, die auf Abruf bereitstehen.

Am Dienstag sprach er vor dem Restaurant Lily’s am Claraplatz. Die zweite Medienorientierung des Initiativkomitees drehte sich um Betroffene von Tieflöhnen, etwa die Kindererzieherin N. Pellegrino*, die erst kürzlich in einem BaZ-Porträt erschienen ist.

An der zweiten Pressekonferenz des Initiativkomitees trat neben SP-Nationalrat Atici und Kindererzieherin N. Pellegrino (rechts) auch Basta-Nationalrätin Sibel Arslan auf. Foto: Katrin Hauser

Zur Sprache kam jedoch auch die andere Seite der Betroffenen: die Perspektive von Unternehmern wie Mustafa Atici. Er sagt: «Geschäftsideen, die auf Dumpinglöhne angewiesen sind, können nicht funktionieren.» Macht er es sich da zu einfach? Wir fragen nach.