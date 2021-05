Tag der Pflege – «Wenn du noch nie in einer Abstellkammer geweint hast, arbeitest du nicht im Spital» Der Corona-Applaus ist verstummt. Jeder zweite Pflegende unter 30 Jahren möchte nicht bis zur Pensionierung im Beruf arbeiten. Droht auch der Schweiz ein «Pflexit»? Julia Schwamborn

Ärzte und Pflegepersonal des KSBL Bruderholz in Basel mussten während der Pandemie teils unter prekären Arbeitsbedingungen Höchstleistung abliefern. Foto: Alex Kühni

Es ist eine systemische Krise, die uns schon lange begleitet: der Mangel an Pflegepersonal. Von den deutschen Nachbarn schwappte erst kürzlich der Begriff «Pflexit» zu uns herüber. Dort sind seit Anfang der Pandemie bis zum vergangenen Herbst 9000 Menschen aus dem Pflegeberuf ausgestiegen. Das sind Zustände, die aufhorchen lassen. Auch, weil sie denen in der Schweiz ähneln. Im Gespräch mit drei unter 30-jährigen Pflegenden aus der Region Basel zeichnet sich ein düsteres Bild ab.

Die Covid-Pandemie wird auf dem Rücken des Pflegepersonals ausgetragen. Doch was gern vergessen geht: Die Arbeitsbedingungen waren schon vor Corona prekär. «Nach der Pandemie werden wir in den normalen Wahnsinn zurückkehren, ändern wird sich an der Situation nichts», sagt Jonas*, der in einem Basler Spital arbeitet.