Gerichtsprozess in Basel – «Wenn du nicht mir gehörst, gehörst du niemandem» Dass er ihr Gewalt angetan hat, bestreitet der Beschuldigte nicht. Die Umstände sind aber verworren. Mirjam Kohler

Vor dem Basler Strafgericht muss sich ein mutmasslicher Gewalttäter verantworten. Symbolfoto: Stopfemizid.ch/Franziska Willimann

Diese Geschichte beginnt damit, dass er ihr das Leben rettet. Und sie endet damit, dass er vor dem Basler Strafgericht steht, weil er sie habe töten wollen.

Im Mai 2020 lernen sich eine 24-Jährige und ein 39-Jähriger in Basel kennen. Die Umstände könnten kaum dramatischer sein, er holt sie aus dem Rhein, wo sie ihr Leben beenden wollte.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken, oder kennen Sie jemanden, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen und Kontaktstellen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch.

Die beiden kommen ins Gespräch, bleiben in Kontakt. Er ist erst kürzlich aus Ungarn eingereist, auch sie stammt von dort. Es entwickelt sich etwas, das der Strafverteidiger des heute 41-Jährigen als «intensive und toxische Beziehung» bezeichnet. Die junge Frau erzählt dem Mann, dass sie gezwungen werde, in der Prostitution zu arbeiten, und ein Opfer von Menschenhandel sei. Sie bittet ihn um Hilfe.

Der Strafverteidiger zeichnete am Montag vor Gericht das Bild einer psychisch labilen und beeinträchtigten Frau, die seinen Mandanten manipuliert und zerstört habe. Es gehe ihm nicht um eine Schuldumkehr, betonte er bei der Eröffnung seiner Verteidigungsrede. Später führte er aus: «Sie brachte ihn um den Verstand und so weit, dass er die Kontrolle über sich verlor. Irgendwann konnte er sich nicht mehr anders helfen als mit Gewalt.»

Hilfe für Gewaltbetroffene Infos einblenden Im Notfall direkt bei der Polizei melden: Telefonnummer 117. In allen Kantonen gibt es zudem Beratungsstellen, die Opfern von häuslicher Gewalt weiterhelfen. Alle Angebote finden Sie hier. Zuflucht für volljährige Frauen und deren Kinder, die von körperlicher, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, gibt es in diversen Frauenhäusern in der Schweiz.

Es geht um zwei Vorfälle, in denen sich der Beschuldigte «mit Gewalt half». Anfang Mai 2021 hat der Beschuldigte dem Opfer in einem Streit das Nasenbein gebrochen. Das streitet er nicht ab. Danach gehen die beiden Versionen des Geschehens aber massiv auseinander. Der Beschuldigte habe dem Opfer mit dem Tod gedroht, weil sie sich trennen wollte. «Wenn du nicht mir gehörst, gehörst du niemandem», soll er gemäss Staatsanwaltschaft gesagt haben.

Daraufhin sei die junge Frau dermassen verstört und in Todesangst gewesen, dass sie vom Balkon der Basler Wohnung im vierten Stock auf einen drei Meter darunterliegenden Balkon sprang, um zu flüchten. Sie habe sich so bessere Überlebenschancen ausgerechnet, als wenn sie mit dem Beschuldigten weiter in der Wohnung bleiben würde. Das Opfer konnte sich an der Gerichtsverhandlung nicht an Details erinnern.

Der Verteidiger des Beschuldigten sagt, eine solche Notsituation habe nie bestanden. Vielmehr habe das Opfer mehrfach mit dem Suizid gedroht, falls sich sein Mandant von ihr trennen wolle. Sie sei entsprechend freiwillig und ohne Gefährdung durch den Beschuldigten vom Balkon gesprungen. Die Würgspuren, die die Frau aufgewiesen habe, stammten von einer Sexualpraktik, sagt der Verteidiger.

Dass sie noch lebt, sei nur Zufall und Glück

Die Frau verbrachte nach der Versorgung im Spital mehrere Wochen in einem Schutzhaus und eine kurze Zeit in einer Psychiatrie. Danach kehrt die Frau nicht mehr ins Schutzhaus zurück, sondern trifft sich mit ihrem Ex-Freund. Die beiden verbringen einige Tage zusammen und checken schliesslich in ein Hotel in Basel ein. Dort kommt es zu exzessiver Gewalt seitens des Beschuldigten. «Aus meiner Sicht kann man fast von Foltermethoden sprechen», kommentiert es die Anwältin des Opfers. Dass die Frau noch lebe, sei nur Glück und Zufall.

Der Beschuldigte sagte vor Gericht, er könne sich wegen massiven Alkohol- und Drogenkonsums nicht erinnern, was passiert sei. Auch das Opfer erinnert sich nur bruchstückhaft. Dass die lange Liste der Verletzungen, die im Spital dokumentiert wurden, vom Beschuldigten stammen, ist nicht bestritten. Allerdings argumentiert sein Verteidiger, er sei aufgrund des Alkohols und der Drogen schuldunfähig.

Sonnenbrille sollte die Verletzungen verstecken

Am nächsten Tag brachten Täter und Opfer blutige Bettlaken und andere Textilien in den Keller des Hotels und machten sich auf den Weg nach Muttenz. Die junge Frau war blutverschmiert, der Beschuldigte setzte ihr eine Sonnenbrille auf, um die Verletzungen zu kaschieren. Die Schutzmaske tat ihr Übriges. In Muttenz trafen die beiden schliesslich in einem Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Das Opfer wurde aufgrund der massiven Schmerzen ohnmächtig.

Der Beschuldigte hielt sie für tot und trug sie am helllichten Tag in Richtung Bahnhof. Bei einer Garageneinfahrt legte er sie ab und lief davon. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die die schwer verletzte Frau vorfand. Gemäss Verteidiger wollte sein Mandant beim Bahnhof ein Taxi holen, um die Frau ins Spital zu bringen.

Hier fand die Polizei die schwer verletzte Frau. Foto: Dominik Plüss

Der Beschuldigte ist in Ungarn bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden. Ausserdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer Polizeikontrolle «Diensterschwerung» vor. Bei einer Billettkontrolle im Zug soll er ausserdem gegen einen Kontrolleur ausfällig geworden sein.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren, eine Geldstrafe, eine Busse und eine Landesverweisung. Die Verteidigung fordert zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe, einen Teil davon bedingt, ebenfalls eine Geldstrafe und Busse, aber den Verzicht auf den Landesverweis.

Nun berät sich das Gericht über den Fall. Das Urteil wird am Mittwochnachmittag verkündet.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

