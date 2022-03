Einsamkeit im Alter – «Viele Männer tragen einfach nichts bei» Beni Reimann begleitet als Freiwilliger die 93-jährige Gertrud in ihren letzten Lebensjahren. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Nina Jecker

Bei ihm darf man jedes Thema ansprechen – Beni Reimann ist freiwilliger Begleiter bei GGG Voluntas. Foto: Kostas Maros

Beni Reimann sitzt auf seinem Balkon am St.-Galler-Ring. Es ist einer der ersten Frühlingstage, und der pensionierte Lehrer geniesst die Wärme. Beni, wie er im Artikel genannt werden möchte, ist ein offener Typ und bietet sofort das Du an. Es falle ihm leicht, sich auf neue Bekanntschaften einzulassen, weil Menschen ihn interessierten. Und er möchte der Gesellschaft auch etwas von sich geben. Was er hat, sind Zeit, Neugier und die Gabe, zuzuhören. Seit über einem Jahr engagiert er sich deshalb über die GGG Voluntas als freiwilliger Begleiter. Der Begleitdienst vermittelt Personen, die sich einbringen wollen, an Menschen am Ende ihres Lebens, und unterstützt sie bei ihrem Engagement.