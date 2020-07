Essay zur Political Correctness – Wenn Diskriminierte zur Hetze rufen Wird heute irgendwo Sexismus und Rassismus vermutet, kommt schnell der digitale Mob. Aber bei allen Bemühungen um korrekte Sprache: Das öffentliche Reden kann kein «safe space» für Betroffene sein. Meinung Martin Ebel

Entsorgung einer unliebsamen Vergangenheit: Demonstranten werfen am 7. Juni in Bristol die Statue des britischen Unternehmers und Sklavenhändlers Edward Colston in den Fluss Avon. Foto: NurPhoto, Getty Images

Rassismus und Sexismus: Beide existieren, und beide sind böse. Man muss sie bekämpfen, darüber sind sich alle einig. Nur, beim Wie wird es kompliziert. Jedenfalls hier bei uns in der Schweiz. Denn natürlich sind gesellschaftliche Benachteiligungen, die Frauen und Nichtweisse in diesem Land erfahren, in keiner Weise zu vergleichen mit der Situation etwa von jungen Schwarzen in US-amerikanischen Grossstädten, Frauen in Saudiarabien oder Kastenlosen in Indien.