Mit dem Velo ist man in Basel schneller am Ziel. Das kennen wir vom täglichen Weg zur Arbeit. Ein einfaches Beispiel: Von der Isteinerstrasse zum Aeschenplatz benötigt eine unserer Mitarbeiterinnen mit dem Velo acht Minuten. Mit dem öffentlichen Verkehr wäre sie zwei Minuten länger unterwegs. Gilt die Regel auch – oder gerade – für längere Strecken? Wir wollten unsere Annahme prüfen und haben uns ausgehend von drei mehr oder weniger lebensnahen Szenarien aufs Velo beziehungsweise in Tram und Bus gesetzt.

Arbeiten im Innovation Park in Allschwil

In unserem ersten Szenario wohnen wir im Kleinbasler Wettsteinquartier und müssen aus dem Homeoffice so schnell wie möglich an unseren Arbeitsplatz am Switzerland Innovation Park in Allschwil gelangen. Eine Sitzung am Nachmittag wurde kurzfristig einberaumt, wir sind knapp dran.

Der öffentliche Verkehr enttäuscht gleich zum Auftakt unseres Tests. Bei der Haltestelle auf dem Wettsteinplatz offenbart ein Blick auf die Anzeige: Der 38er-Bus verspätet sich. Schnell kontaktiert unsere ÖV-Fahrerin Andrea Schuhmacher die SBB-App, die ihr eine alternative Reise-Route anbietet. Sie steigt in den 34er-Bus Richtung Bottmingen.

Zu diesem Zeitpunkt befinde ich mich mit meinem Rennvelo bereits in der Rheingasse, um danach die Mittlere Brücke zu überqueren. Die App von Google Maps hat mir den schnellsten Weg per Velo ans Ziel aufgezeichnet. «Links-rechts-geradeaus»: Ich lasse mir den Zickzackweg durch die Kopfhörer diktieren und freue mich. Denn bis die erste Ampel auf Rot stellt und meinen «Flow» stoppt, bin ich bereits über Petersgraben und St. Johann beim Burgfelderplatz angelangt. Hier eine Baustelle, da ein Fussgängerstreifen – es sind wenige «Hindernisse», die meine Fahrt verlangsamen.

Ganz in der Nähe, beim Schützenhaus, wird Andrea viele Minuten später auf den 48er-Bus umsteigen. Dieser führt sie allerdings erst einmal nach Allschwil. Ihr wird klar: Dieses «Rennen» kann sie nicht gewinnen. Ihr Ziel am Hegenheimermattweg erreicht sie nach 42 Minuten. Mit dem Velo war ich bereits nach knapp 19 Minuten am Ziel – bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde. Während meiner 19 Minuten verbrachte ich nur 90 Sekunden vor einer Ampel stehend.

Das Kind muss zu Grosspapi ins Gundeli

Zweites Szenario: Mein Bub kommt von der Schule nach Hause, isst «Zmittag» und soll am Nachmittag von seinem Grosspapi gehütet werden. Ich wohne an der Gasstrasse in der Nähe des Kannenfeldparks, Grosspapi im Gundeli beim Margarethenpark. Auf gehts.

Ich begebe mich auf den Spalenring und fahre immer geradeaus auf dem gut markierten Velostreifen. Die Strecke ist eintönig und wegen der vorbeirauschenden Autos nicht mehr ganz so angenehm wie in der Innenstadt. Immer wieder zwingen mich zudem rote Ampeln zum Anhalten – Zeit, die Nachricht auf meinem Handy zu lesen, die gerade eingegangen ist: «Das zellt nit, dr Bus isch mir vor dr Nase ab», schreibt Andrea. Ja, auch das Warten gehört zum öffentlichen Verkehr.

Als Andrea sieben Minuten später in den 36er-Bus Richtung Kleinhüningen einsteigt, fällt ihr wieder ein, warum auch der ÖV seine Vorzüge gegenüber dem Velo haben kann. Bei Aussentemperaturen von mehr als 30 Grad ist es ihr eine willkommene Erfrischung, in den gut klimatisierten Bus einzusteigen und erst einmal zu entspannen.

Ich überquere derweil die für den ÖV gesperrte Margarethenbrücke, biege in die enge, wegen der Tramgleise vorsichtig zu befahrende Güterstrasse ein und bekomme tatsächlich langsam die Hitze von Asphalt und Beton zu spüren. Mein T-Shirt ist verschwitzt, ich habe Durst. Nach 13 Minuten bin ich am Ziel und warte noch einmal so lange auf die Ankunft meiner Test-Kollegin Andrea, die sichtlich erholt aus dem Bus steigt.

Einkaufen in Weil am Rhein

Zum Ende des Monats sind wir knapp bei Kasse. Dabei haben wir doch ein Grillfest in unserem Garten an der Sempacherstrasse organisiert. Wir beschliessen, die Getränke und Grilladen für unsere Gäste in Weil am Rhein einzukaufen. Das ist unser drittes Szenario.

Gute sieben Kilometer beträgt die Velostrecke laut Google Maps zum Marktkauf «ennet» der Grenze. Unsere ÖV-Fahrerin muss von der Sempacherstrasse lediglich zu Fuss über die Passerelle zu den Tramstationen beim Bahnhof SBB laufen, wo sie in das 8er-Tram steigt und bis zum Ziel sitzen bleiben kann.

Ich radle über die Margarethenbrücke, das Heuwaage-Viadukt und den Petersgraben und wähne mich nach diesem verkehrslastigen Abschnitt plötzlich im Velo-Paradies, als ich beim Blumenrain ans Rheinufer gelange. Rund vier Kilometer lang, an der Novartis vorbei bis zur Dreiländerbrücke, geniesse ich die Strecke am Rhein auf Grossbasler beziehungsweise französischer Seite, die ausschliesslich für Velos und Fussgänger freigegeben ist.

Nach 22 Minuten im Marktkauf angekommen, kauf ich mir ein Glace und schreibe meiner Kollegin. Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt bei der Schifflände. Weitere 22 Minuten vergehen, bis auch sie sich ihr wohlverdientes Glace kaufen kann.

Fazit

Die Vermutung, dass das Velo in Basel wohl das am besten geeignete Fahrzeug ist, um möglichst schnell von A nach B zu gelangen, hat sich in unserem Test bestätigt. Das Ergebnis war zu erwarten, und doch ist es erstaunlich: Auf jeder der drei Teststrecken hat die Reise im öffentlichen Verkehr ziemlich genau doppelt so viel Zeit benötigt wie jene auf dem Fahrrad. Wer es also eilig hat, setzt sich besser auf den Sattel. Dass man auf der Strasse aber allen möglichen Wetterkapriolen ausgeliefert ist, steht auf einem anderen Blatt.

