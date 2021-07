Long Covid – Die Krankheit nach der Krankheit – Wenn die Treppe endlos wird Werde ich je wieder gesund? Das ist die bange Frage, die sich Betroffene von Long Covid täglich stellen, fast anderthalb Jahre nach Ausbruch der Krankheit. Simon Wälti

Früher lief Chantal Britt zwei Marathons pro Jahr, jetzt rast das Herz nach einigen Hundert Metern leichtem Joggen.

Foto: Franziska Rothenbühler

Chantal Britt will sich nicht mit der Krankheit abfinden, sie will nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr richtig Sport treiben kann. Vor ihrer Erkrankung lief sie jedes Jahr zwei Marathons. Jetzt, 16 Monate nach der Infektion mit Covid-19, ist an Ausdauersport noch immer nicht zu denken. Einige Hundert Meter leicht joggen, dann ist sie völlig ausser Atem, und der Puls rast. Treppen können endlos lang werden. Ein Begriff wie Belastungsintoleranz klingt da verharmlosend.

«Ich warte auf ein Wunder: Eines Morgens ist es weg, und ich kann wieder rennen.» Chantal Britt