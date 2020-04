Tägliche Aufräumarbeiten – Wenn die Sportanlage zur Disco wird Trotz Corona häuften sich im Baselbiet die Parties rund um Sport- und Schulplätze. Obwohl die Areale ungenutzt und teilweise gesperrt sind, haben die Haus- und Platzwarte eine Menge Arbeit. Benjamin Wirth

«Wegen Corona geschlossen» beim Sportplatz Gitterli in Liestal: Trotz solchen Massnahmen bereiten einige Menschen den Hauswarten weiterhin Kopfschmerzen. Foto: Pino Covino

Alkoholflaschen, Plastiktüten und Essensreste: Auch während der Corona-Krise haben die Haus- und Platzwarte viel zu tun. «Jeden Tag räume ich das Sportplatzareal bis zu drei Stunden auf. An einem Sporttag mit 300 Kindern brauche ich sonst nicht so lange», beschwert sich ein Platzwart gegenüber der BaZ. Das Problem ist im Kanton bekannt. In vielen Baselbieter Gemeinden empören sich die Hauswarte darüber, dass sich einige Personen in den letzten Wochen nicht an die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit halten würden.

«Wir entfernen gleich viel Abfall wie in den Sommerferien», sagt Thomas Scherrer, Präsident des Regionalfachverbandes der Hauswarte Baselland. Viele Anlagen und Areale wurden aufgrund des Coronavirus und des damit verbundenen Notstands gesperrt. «Trotzdem gibt es einige Menschen – oftmals sehr junge Personen –, die sich nicht an die Vorschriften halten.» Das Unverständnis verstärke sich, wenn man die aktuelle Situation betrachte. Dieses Verhalten sei nicht in Ordnung. An manchen Orten gebe es sehr viel Abfall. Die Haus- und Platzwarte müssen weiterhin täglich arbeiten.

Polizei sieht das Fehlverhalten während Corona

Seit zwanzig Jahren ist Scherrer in dieser Branche tätig. Vielleicht auch deshalb hat er gar ein gewisses Verständnis für die jungen Menschen. «Bei ihnen ist der Drang nach Bewegung riesig.» Anstatt in der schulfreien Zeit – und vor allem während einer Krise – zu randalieren, gebe es jedoch genügend andere Wege, dieses Bedürfnis zu stillen. «Die wenigen Jugendlichen, die sich inadäquat verhalten, werfen auf alle ein schlechtes Licht.»

Dass die Platz- und Hauswarte in den letzten Wochen verhältnismässig viel zu tun hatten, belegen auch Aussagen der Baselbieter Kantonspolizei. Zur BaZ sagt Mediensprecher Adrian Gaugler, man habe in den letzten Tagen zahlreiche Meldungen erhalten, dass sich Personen nicht an die Massnahmen des Bundesrates halten würden. «In der letzten Zeit sind vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene auf öffentlichen Plätzen ermahnt und nötigenfalls gebüsst worden.»

Diese Meldungen haben vor allem die Missachtung des Versammlungsverbotes, das Nichteinhalten des Mindestabstandes und Lärmbelästigungen betroffen. Ausser bei den Sport- und Schulplätzen würden die Vorschriften auch bei Grillstellen oder anderen Erholungseinrichtungen nicht eingehalten, sagt Gaugler.

Schon lange bekanntes Problem

Littering sei zu einem Gesellschaftsproblem geworden, meint Thomas Scherrer. «Einige Leute haben keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum.» Dies sei zwar bereits vor zwei Jahrzehnten so gewesen, dennoch habe sich die Lage in letzter Zeit verschärft.

Mit Leib und Seele setzt sich Scherrer für die Haus- und Platzwarte in der Region ein. So gesteht er auch ohne Probleme eigene Fehler ein: «Auch wir machen nicht alles richtig.» Durch die speziellen Arbeitszeiten – Arbeitsbeginn um 5.30 Uhr und mittags bereits Feierabend – habe man teilweise sehr strapazierte Nerven. «Wir haben es nicht immer einfach. Und trotzdem lernen auch wir immer wieder dazu.»