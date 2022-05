Real Madrids Carlo Ancelotti – Wenn die Spieler nervös sind, erzählt er einen dreckigen Witz Fünf Meistertitel in den fünf grossen Ligen Europas: Das hat vor Carlo Ancelotti noch kein Fussballtrainer geschafft. Mit Real Madrid kann er auch noch die Champions League gewinnen. Florian Raz

Real Madrid feiert Carlo Ancelotti und seinen 35. Meistertitel. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno (Getty Images)

Da fliegt er in die Luft des Santiago Bernabeu. Und die Fussballwelt reibt sich mal wieder verwundert die Augen. «In einer Umfrage, wer der beste Trainer der Welt ist, würden die wenigsten Carlo Ancelotti sagen», hat der deutsche Weltmeister Philipp Lahm eben in seiner Kolumne in der «Zeit» geschrieben. Aber wer hat es als erster Trainer geschafft, in allen fünf Topligen Europas Meister zu werden? Es ist Ancelotti, der nach dem 4:0 seines Real Madrid gegen Espanyol von seinen Spielern in die Höhe geworfen wird. Wie er das macht? Es gibt ein paar Hinweise.