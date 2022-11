«Cold Case» Ana Paula – Wenn die Polizei mit Tausendern winkt Die Baselbieter Polizei setzt in der Strafverfolgung öfter als die Nachbarkantone auf die Belohnung von Zeugen und Zeuginnen. Schon oft habe dies geholfen, Fälle zu lösen. Aber wer und was entscheidet über die Höhe der Summe? Sebastian Schanzer

Der Baselbieter Staatsanwalt Mark Balke stellte in der ZDF-Sendung eine Belohnung für hilfreiche Hinweise von bis zu 20’000 Euro in Aussicht. Screenshot: ZDF «Aktenzeichen: XY … ungelöst», 9. November 2022

Wer Zeuge eines schweren Verbrechens wurde, kann mit seinen Hinweisen an die Polizei mitunter eine stattliche Belohnung einkassieren. Dann nämlich, wenn die Ermittlungen ergebnislos auf der Stelle treten und die Strafverfolgungsbehörden die Bevölkerung – sozusagen als letzten «Joker» – um Mithilfe bitten. Der Mord am ehemaligen Gemeindepräsidenten von Metzerlen (10’000 Fr.), der Vierfachmord von Rupperswil (100’000 Fr.) oder die Brandserie in Riehen (40’000 Fr.) – das sind schweizweit bekannte Fälle, in denen eine hohe Belohnung ausgesetzt wurde.