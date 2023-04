Es ist nicht der erste Kuss der beiden im Film, aber diesmal überdauert er eine Nacht. Andie MacDowell war schon bekannt, als «Four Weddings and a Funeral» 1994 herauskam, der unbekannte Hugh Grant wurde dank des Films weltberühmt – und danach mehrmals in derselben Rolle als charmanter Junggeselle gecastet, von «Notting Hill» bis zu «Music and Lyrics» – beide Filme sind ausgesprochen heiter.

Foto: Alamy Stock Photo